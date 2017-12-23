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موسكو تحذر واشنطن من ان تسليح أوكرانيا قد “يقود إلى حمام دم جديد”

Dec 23, 2017

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موسكودانت موسكو السبت قرار واشنطن تزويد كييفبقدرات دفاعية متقدمة، مشيرة الى ان ذلك يمكن ان يؤدي الىحمام دم جديدفي شرق هذا البلد.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف في بيان انالولايات المتحدة تدفع بشكل واضح (السلطات الاوكرانية) باتجاه حمام دم جديد“. واضاف انالاسلحة الاميركية يمكن ان تؤدي الى ضحايا جدد في جارتنااوكرانيا.

وتابع ريابكوف انانتقاميي كييف يقصفون دونباس كل يوم ولا يريدون اجراء مفاوضات سلام ويحلمون بازالة السكان العصاة، والولايات المتحدة قررت اعطاءهم اسلحة ليفعلوا ذلك“.

وكانت الولايات المتحدة الجمعة انها ستزود اوكرانيا بـقدرات دفاعية متطورةفي خطوة من شأنها تصعيد النزاع بين القوات الحكومية والانفصاليين الموالين لروسيا، الذي ادى الى مقتل اكثر من 10 آلاف شخص منذ 2014.

وقالت وزارة الخارجية الامريكية في بيان انالولايات المتحدة قررت تزويد اوكرانيا بقدرات دفاعية في اطار جهودنا لمساعدتها في بناء قدراتها الدفاعية على المدى البعيد، من اجل الدفاع عن سيادتها ووحدة اراضيها، وردع اي اعتداء جديد“.

واضاف البيان انالمساعدة الامريكية محض دفاعية. وكما قلنا دائما، فان اوكرانيا دولة ذات سيادة ولديها الحق في الدفاع عن نفسها. الولايات المتحدة ملتزمة اتفاقات مينسك باعتبارها السبيل للمضي قدما في شرق اوكرانيا“.

من جهته، صرح نائب آخر لوزير الخارجية غريغوري كاراسين ان قرار الولايات المتحدة سيقوض الجهود التي تبذل للتوصل الى حل سياسي لاوكرانيا.

وقال كاراسين لوكالة الانباء الروسية تاس انهذا القرار يقوض العمل من اجل تطبيق اتفاقات مينسك الموقعة في 2015″.

وكرر موقف روسيا التي تؤكد انه على السلطات الاوكرانية التفاوض مع المتمردين فيحوار نزيه ومباشر“. وقالليست هناك طريقة اخرى لتسوية النزاع الداخلي الاوكراني“.(أ ف ب) .

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