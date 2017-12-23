الجيش الحكومي اليمني يعلن مقتل 28 عنصرا من الحوثيين شرق صنعاء

صنعاء : أفاد عبدالله الشندقي، الناطق باسم المنطقة العسكرية السابعة الموالية للجيش الحكومي اليمني اليوم السبت بمقتل 28 عنصراً من الحوثيين في معارك بمديرية نهم 40/ كم شرق صنعاء.



وقال الشندقي في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) نسخة منه اليوم: إن رجال الجيش الوطني بقيادة اللواء الركن ناصر الذيباني تمكنوا من تحرير جبال الدشوش ، وجبل التفاحة ، وتبة القناصين ، وجبل المشنه، بعد معارك عنيفة اندلعت بين الطرفين.

وأوضح أن “المعارك أسفرت عن مقتل أكثر من 28 من مليشيات الحوثي وعشرات الجرحى” ، موضحا أن طيران التحالف العربي شن عدة غارات على مواقع وتعزيزات “المليشيات حيث تم تدمير خمس دوريات ، وآليتين ، وعدد من العيارات الثقيلة والمتوسطة.

وبحسب الشندقي ، مازالت المعارك مستمرة حتى الآن ” في ظل فرار للمليشيات باتجاه العاصمة صنعاء“.

ومنذ نحو ثلاثة أعوام تحاول قوات الجيش الوطني بدعم المقاومة وقوات التحالف العربي الدخول إلى العاصمة صنعاء عن طريق مديرية نهم، إلا أنها حتى اليوم لم تستطع السيطرة الكاملة على هذه المديرية ذات الطرق والجبال الوعرة.(د ب أ) .