الإحتلال الإسرائيلي يعتدي على مسيرة “سانتا كلوز″ في بيت لحم

بيت لحم: فرق جيش الإحتلال الإسرائيلي مسيرة شارك بها مئات الفلسطينيين، ارتدى العديد منهم زي “سانتا كلوز″، في بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية.

وأطلق الجيش الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المسيرة.

وأصيب عدد من المشاركين بحالات اختناق، إضافة لإصابة مصور “الأناضول” هشام أبو شقرة بقنبلة غاز في يده، أطلقها أحد الجنود باتجاهه من مسافة قريبة، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

وانطلقت المسيرة من وسط بيت لحم باتجاه الحاجز الشمالي للمدينة، تنديداً بالقرار الأمريكي الذي اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

ومنذ نحو أسبوعين، تشهد معظم المدن الفلسطينية مظاهرات، رداً على اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 6 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وتأتي المسيرة عشية احتفال الطوائف المسيحية التي تسير حسب التقويم الغربي في فلسطين، يوم الأحد، بعيد الميلاد. (الأناضول)