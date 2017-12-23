إصابة فلسطينييْن اثنين بمواجهات مع الإحتلال الإسرائيلي قرب الحدود الشرقية لغزة

غزة: أصيب شابان فلسطينيان، السبت، بجراح وصفت بالمتوسطة خلال مواجهات بين مئات الشبان والجيش الإسرائيلي، على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل، رفضاً للاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وقال أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، إن “مواطنيْن فلسطينييْن أصيبا بجراح متوسطة، خلال مواجهات اندلعت شرق بلدة جباليا، شمالي القطاع″.

وأضاف القدرة، في تصريحه “أصيب مواطن بالرصاص الحي في منطقة القدم، والآخر تعرّض للإصابة بقنبلة غاز مباشرة في اليد”.

ومنذ الجمعة، استشهد ثلاثة فلسطينيين من قطاع غزة، بينهم شاباً متأثراً بإصابته بالرصاص الحيّ، خلال مواجهات اندلعت الأحد الماضي.

كما أصيب خلال المواجهات التي اندلعت على طول الحدود الشرقية، منذ الجمعة، حوالي 130 مواطناً فلسطينياً.

واندلعت، صباح اليوم، مواجهات مع الجيش الإسرائيلي قرب السياج الحدودي الفاصل بين شمال قطاع غزة وإسرائيل.

ورشق الشبان الفلسطينيون قوات الجيش الإسرائيلي بالحجارة، فيما رد الجيش بإطلاق الرصاص الحي والمطاطي، وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاههم.

وللأسبوع الثالث على التوالي، تشهد معظم المدن الفلسطينية مظاهرات، رداً على اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 6 من ديسمبر/ كانون أول الجاري، بالقدس (بشقيها الشرقي والغربي) عاصمة لإسرائيل، والبدء بنقل سفارة واشنطن إلى المدينة المحتلة. (الأناضول)