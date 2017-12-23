مقتل خمسة متمردين حوثيين في غارة جوية

صنعاء: قتل خمسة من المتمردين الحوثيين، وأصيب 20 بجروح السبت في اليمن في غارة جوية نسبت للتحالف الذي تقوده الرياض، استهدفت شمال العاصمة صنعاء، بحسب ما افاد مصدر قبلي.

وأوضح المصدر الذي طلب عدم كشف هويته ان الغارة استهدفت منزلاً في ارحب الواقعة في المدخل الشمالي لصنعاء حيث كان يعقد اجتماع للمتمردين الحوثيين ومشائخ موالين لهم.

واضاف المصدر انه تم نقل جثث القتلى والجرحى الى مستشفى بصنعاء.

وقالت وسائل اعلام يسيطر عليها الحوثيون، ان الغارة استهدفت تجمعاً لدعم الفلسطينيين اثر قرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل.

واوردت وكالة سبأ المؤيدة للمتمردين ان الغارة اوقعت خمسة قتلى “من المدنيين” بينهم طفل.

وتشن طائرات التحالف يومياً غارات على مواقع الحوثيين في مناطق سيطرتهم خصوصاً في محيط صنعاء ومعقلهم في صعدة شمال اليمن.

وتقود السعودية منذ 2015 هذا التحالف العسكري الذي يتدخل ضد الحوثيين المدعومين من ايران. (أ ف ب)