تقرير: ترامب أهان مهاجرين من هايتي ونيجيريا في اجتماع بشهر يونيو

واشنطن: أفاد تقرير إخباري أمريكي صدر يوم السبت، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن المهاجرين من هايتي الى الولايات المتحدة “كلهم مصابون بالإيدز″ وإن النيجيريين الجدد في البلاد “يجب أن يعودوا إلى أكواخهم”.

ونقلت صحيفة “نيويورك تايمز″ عن مسؤولين لم تكشف عن اسميهما قولهما إن هذه التصريحات جاءت خلال اجتماع ساخن في المكتب البيضاوي في حزيران/يونيو الماضي بين ترامب وكبار مستشاريه.

وفى الاجتماع، قرأ ترامب بصوت عال من وثيقة تضم أعداد التأشيرات من كل دولة، حيث اشتكى ايضاً من وجود 2500 مهاجر جديد من افغانستان، وقال إنها “ملاذ للإرهابيين” وفقاً لما ذكرته صحيفة التايمز.

ورداً على التقرير، نفت المتحدثة باسم البيت الابيض سارة ساندرز ان يكون الرئيس قد أدلى بتصريحات مهينة عن المهاجرين خلال الاجتماع.

واضافت أن “الجنرال كيلي والجنرال ماكماستر والوزير تيلرسون والوزير نيلسن وكبار المسؤولين الآخرين في الاجتماع ينفون هذه الادعاءات الفظيعة”.

وقالت “إنه أمر محزن وكاشف أن تطبع صحيفة نيويورك تايمز اكاذيب مصادرها “المجهولة على أي حال”.(د ب أ)