بلنسية يسقط أمام فياريال ويمنح برشلونة هدية أخرى في أعياد الكريسماس

مدريد: قدم بلنسية هدية أخرى إلى برشلونة في أعياد الكريسماس وسقط الفريق في فخ الهزيمة صفر / 1 أمام ضيفه فياريال اليوم السبت في المرحلة السابعة عشر من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسار بلنسية على نهج أتلتيكو مدريد وسقط في مباريات هذه المرحلة التي تتزامن مع احتفالات الكريسماس ليمنح برشلونة فرصة جديدة لتعزيز صدارته لجدول المسابقة.

وتجمد رصيد بلنسية عند 34 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطتين خلف أتلتيكو مدريد وبفارق ثلاث نقاط أمام ريال مدريد صاحب المركز الرابع والذي تتبقى له مباراة مؤجلة.

وأهدر بلنسية فرصة ذهبية لاستعادة المركز الثاني من أتلتيكو الذي سقط في فخ الهزيمة صفر / 1 أمام مضيفه اسبانيول أمس الجمعة في مباراة أخرى بنفس المرحلة.

ويتصدر برشلونة جدول المسابقة برصيد 45 نقطة بعد فوزه الكبير 3 / صفر على مضيفه ومنافسه التقليدي العنيد ريال مدريد في وقت سابق اليوم بمباراة الكلاسيكو ضمن فعاليات المرحلة نفسها.

والهزيمة هي الثانية على التوالي لبلنسية والثالثة في آخر أربع مباريات خاضها الفريق في المسابقة فيما رفع فياريال رصيده إلى 27 نقطة لكنه ظل في المركز السادس بفارق نقطتين خلف أشبيلية علما بأنه حقق اليوم الفوز الثاني على التوالي بعد ثلاث هزائم متتالية.

وأنهى فياريال الشوط الأول لصالحه بهدف سجله الكولومبي كارلوس باكا في الدقيقة 24 .

وتلقى بلنسية صدمة كبيرة في الشوط الثاني بطرد لاعبه سيموني زازا في الدقيقة 60 لنيله الإنذار الثاني في المباراة ليصعب مهمة فريقه في تحقيق التعادل.

وأنهى فياريال المباراة بعشرة لاعبين أيضا مظرا لطرد لاعبه مانو تريجيروس في الدقيقة 83 لنيله الإنذار الثاني في المباراة.

(د ب أ)