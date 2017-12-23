تونس: وقفة احتجاجية تطالب بسن قانون يجرم “التطبيع مع إسرائيل” 

تونس: شهدت العاصمة التونسية، اليوم السبت، وقفة احتجاجية طالب عشرات المشاركين فيها، برلمان البلاد، بسن قانون يُجرّم التطبيع مع إسرائيل، في أسرع وقت ممكن.

ونظمت الوقفة جمعية أنصار فلسطين (مستقلة)، أمام المسرح البلدي في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس. ورفع المحتجون شعارات داعمة للقضية الفلسطينية، ورافضة لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل.

وفي 6 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أثار قرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، والبدء بنقل سفارة واشنطن إلى المدينة المحتلة، رفضًا دوليًا واسعًا.

ومن بين الشعارات التي رفعها المحتجون، “تجريم التطبيع واجب” و”القدس عاصمة فلسطين الأبدية” و”فلسطين حرة.. والصهيوني على برة”.

وقال بشير خضري، المدير التنفيذي لجمعية أنصار فلسطين، “نطالب، البرلمان وكل السلطات في تونس بسن قانون لتجريم التطبيع، لمعاقبة ومحاسبة كل من تسول له نفسه التعامل والتعاون مع إسرائيل”.

وأضاف “أي صوت يحاول تبرير الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني والمقدسات العربية والإسلامية يجب معاقبته”.

وأشار خضري أن “جمعية أنصار فلسطين قدمت، الأربعاء الماضي، مشروع قانون في هذا الغرض لدى مجلس نواب الشعب التونسي (البرلمان)”.

وشدّد على ضرورة الإسراع في المصادقة على هذا القانون، خاصةً في ظل الوضع الصعب الذي تمر به القضية الفلسطينية.

واعتبر خضري أن “الوقفة الاحتجاجية للتعبير عن رفض الشعب التونسي لقرار ترامب، وتأييد لقرار المجتمع الدولي الصادر من الأمم المتحدة بموافقة 128 دولة برفض أي تغيير في وضع مدينة القدس″.

وأقرت الأمم المتحدة، أمس أول الخميس، بالأغلبية، مشروع قرار قدمته تركيا واليمن، يؤكد اعتبار مسألة القدس من قضايا الوضع النهائي التي يتعين حلها عن طريق المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. كما يطالب القرار الدول بعدم نقل بعثاتها الدبلوماسية إلى المدينة.

وقبل أيام، تقدم نواب من مختلف الكتل البرلمانية التونسية بلائحة لمكتب البرلمان تطالب بالتسريع بعرض هذه المبادرة على النقاش والمصادقة عليها.

(الأناضول)