مقتل سوري وإصابة شقيقه في انفجار لغم أرضي في جرود رأس بعلبك شرق لبنان

بيروت: قُتل سوري وأُصيب شقيقه في انفجار لغم أرضي في جرود رأس بعلبك شرق لبنان.

وذكرت” الوكالة الوطنية للإعلام” اللبنانية الرسمية، مساء اليوم السبت، أن شخصاً من التابعية السورية قُتل وأُصيب شقيقه بجروح خطرة، جراء انفجار لغم أرضي في جرود رأس بعلبك.

ونقل الجريح إلى أحد مستشفيات المنطقة.

يُذكر أن الجيش اللبناني كان قد حرّر جرود لبنان الشرقية من المجموعات الإرهابية في نهاية أغسطس/آب الماضي. وقد تركت هذه المجموعات في المنطقة التي كانت تحتلّها العديد من الألغام.

(د ب ا)