المغربي بنعطية يقود يوفينتوس لاجتياز روما بـ”الكالتشيو”

منح المغربي المهدي بنعطية المحترف في يوفينتوس، السبت، فريقه انتصارًا ثمينًا على ضيفه روما، بهدف نظيف، في الجولة الثامنة عشر للدوري الإيطالي لكرة القدم (الكالتشيو).

ودخل يوفينتوس اللقاء مهاجمًا مستغلًا عاملي الأرض والجمهور لصالحه، في الوقت الذي مال فيه أداء روما للتأمين الدفاعي مع الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة.

ومع حلول الدقيقة 18 بادر فريق “السيدة العجوز″ بالتسجيل عن طريق بنعطية.

وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين، لتنتهي المباراة بفوز أصحاب الأرض والجمهور بالثلاث نقاط.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد يوفينتوس إلى 44 نقطة في الوصافة ليواصل تضييق الخناق على نابولي المتصدر برصيد 45 نقطة، بينما تجمد رصيد روما عند 38 نقطة في المركز الرابع. (الأناضول )