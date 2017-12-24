حفتر والصخيرات: الماريشال في المتاهة
Dec 23, 2017
أعلن الماريشال خليفة حفتر أن اتفاق الصخيرات حول ليبيا، الذي تم التوصل إليه في المغرب قبل سنتين، فقد صلاحيته ولم يعد مشروعاً. وألمح إلى احتمال أن يرشح نفسه لرئاسة البلاد، رغم التآكل الذي يلوح في صفوف حلفائه داخل ليبيا، وكذلك القوى الإقليمية التي تسانده. وإلى جانب الأخطار الكبرى التي تحيق بالوضع الليبي أصلاً، يضيف حفتر مغامرة الإطاحة باتفاقية التسوية السياسية إرضاء لأحلامه الرئاسية.
(ملف حدثَ الأسبوع، ص 8 ـ 13)
حفتر والصخيرات: الماريشال في المتاهة
يريد ان يستفيد من الفوضى الخلاقة التي انتشرت في ليبيا
وكل هذا من تدبير الامارات التي تدعمه ماليا وعسكريا
ولكن هل ينجح ام سيمون مصيره مثل مصير صديقه القذافي
هذا الرجل يمثل الأداة الأسرائلية في ليبيا ومعرفة ذلك يكون من دعم الأمارات ودحلان له.