﻿حفتر والصخيرات: الماريشال في المتاهة

أعلن الماريشال خليفة حفتر أن اتفاق الصخيرات حول ليبيا، الذي تم التوصل إليه في المغرب قبل سنتين، فقد صلاحيته ولم يعد مشروعاً. وألمح إلى احتمال أن يرشح نفسه لرئاسة البلاد، رغم التآكل الذي يلوح في صفوف حلفائه داخل ليبيا، وكذلك القوى الإقليمية التي تسانده. وإلى جانب الأخطار الكبرى التي تحيق بالوضع الليبي أصلاً، يضيف حفتر مغامرة الإطاحة باتفاقية التسوية السياسية إرضاء لأحلامه الرئاسية.

(ملف حدثَ الأسبوع، ص 8 ـ 13)