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﻿شجرة ميلاد بكلفة 99 ألف دولار تثير جدلا في بلغراد

Dec 23, 2017

تثير شجرة ميلاد اقيمت في وسط بلغراد بكلفة قاربت 99 ألف دولار غضب المعارضة والسكان واستهزاءهم ما ارغم البلدية على الغاء العقد.
ويبلغ ارتفاع الشجرة الاصطناعية 18 مترا وهي مزينة بحوالي 200 كرة حمراء وقد نصبت في شارع كنيز ميهايلوفا الرئيسي في العاصمة الصربية.
وقد كشف عن كلفتها موقع التحقيقات «بيستاليكا. رس» الذي ذكر ان العقد وقع بعد ثلاثة أيام على وضع الشجرة. وقال رئيس بلدية المدينة سينيسا مالي (حزب المحافظين) انه «فوجئ بالمبلغ» معلنا فسخ العقد.
ودعا الحزب الديمقراطي المعارض بسخرية سكان بلغراد الى ترك رسائل بالهدايا التي يريدون الحصول عليها بمناسبة عيد الميلاد بقيمة 99 ألف دولار عند أقدام الشجرة.
وجاء في احدى هذه الرسائل «أريد معطفا يقي من المطر لكلبي» وكتب شخص آخر «أريد شهادة جامعية» في إشارة إلى سمعة الفساد الملازمة للتعليم العالي في صربيا.
ووافقت الشركة الصربية التي نصبت الشجرة على فسخ العقد وأعلنت انها ستبقي الشجرة في مكانها كمساهمة منها في زينة أعياد نهاية السنة. (أ ف ب)

﻿شجرة ميلاد بكلفة 99 ألف دولار تثير جدلا في بلغراد

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