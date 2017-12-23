بهدف قاتل..ليستر سيتي يحرم مانشستر يونايتد من الانتصار في “البريمرليغ”

حرم ليستر سيتي، السبت، ضيفه مانشستر يونايتد من انتزاع الثلاث نقاط، بعدما تعادل معه بهدفين لكل منهما في الجولة التاسعة عشر للدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريمرليغ).

جاءت المباراة سريعة من جانب لاعبي الفريقين حيث تبادلا الهجمات منذ أول دقيقة في محاولة لتسجيل هدف، وتوالت الفرص الضائعة من الجانبين.

ومع حلول الدقيقة 27 بادر ليستر سيتي صاحب الأرض والجمهور بالتسجيل عن طريق جيمي فاردي.

بعدها أحكم لاعبو مانشستر يونايتد قبضتهم على مجريات اللقاء وأدرك ماتا التعادل للضيوف في الدقيقة 40 لينتهي الشوط الأول بنتيجة هدف لهدف.

واستمرت الإثارة في شوط المباراة الثاني، حيث بحث لاعبو الفريقين عن فرصة تسجيل هدف التقدم، وهو ما تحقق في الدقيقة 60 بتسجيل ماتا للهدف الثاني له ولفريقه.

وشهدت الدقيقة 73 طرد الغاني دانيال أمارتي لحصوله على الإنذار الثاني، ليلعب ليستر سيتي الدقائق المتبقية من اللقاء بعشرة لاعبين.

وفشلت جميع مساعي مانشستر يونايتد في استغلال النقص العددي في صفوف المنافس.

ولم يستسلم لاعبو ليستر سيتي، وأدرك هاري ماغوير التعادل في الدقيقة 94.

بهذا التعادل، ارتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 42 نقطة في الوصافة، فيما ارتفع رصيد ليستر سيتي إلى 27 نقطة في المركز الثامن.(الأناضول)