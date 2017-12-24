مقتل 37 في حريق في مركز تجاري بالفلبين

مانيلا: شب حريق في مركز تجاري في مدينة دافاو بجنوب الفلبين، مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 37 شخصاً معظمهم من العاملين في مركز للاتصالات وذلك حسبما قال مسؤولون بحكومة المدينة الأحد.

وقال باولو دوتيرتي نائب رئيس بلدية المدينة إن فرص وجود ناجين من بين 37 شخصاً ما زالوا مفقودين في مركز (إن.سي.سي) التجاري “منعدمة”.

وقال دوتيرتي وهو الابن الأكبر للرئيس رودريجو دوتيرتي”فلنصلي من أجلهم”. وقالت متحدثة باسم حكومة المدينة إن الحريق شب يوم السبت في معرض للأثاث في الطابق الثالث بالمركز التجاري وسرعان ما اجتاح شركة في الطابق الأعلى .

وأضافت إن سبب الحريق غير معروف ولكن تحقيقاً بدأ لمعرفة السبب.

وقام الرئيس دوتيرتي وابنته سارة دوتيرتي رئيسة بلدية المدينة بزيارة الموقع في ساعة متأخرة من مساء السبت للقاء أقارب المفقودين والناجين.

وتم إنقاذ ستة أشخاص ونقلهم إلى المستشفى.(رويترز)