العراق: مقتل 4 من الحشد الشعبي و 3 من “الدولة” في هجوم شرقي تكريت

تكريت: أفاد مصدر أمني بمحافظة صلاح الدين العراقية الأحد، بمقتل أربعة من عناصر الحشد الشعبي وثلاثة من عناصر تنظيم “الدولة الاسلامية”(داعش) شرقي مدينة تكريت.

وقال المصدر، إن” عناصر داعش شنوا فجر اليوم هجوماً على مناطق اللواء التاسع قرب مدينة الدور (30 كلم شرقي تكريت) ما أسفر عن مقتل أربعة من عناصر الحشد الشعبي وإصابة ستة آخرين، فيما قتل ثلاثة من عناصر داعش”.

وأوضح المصدر أن” الهجوم انطلق من منطقة مطيبيجه المحاذية لمحافظة ديالى وشارك فيه أكثر من 30 مسلحاً يستقلون عشر سيارات تحمل رشاشات ثقيلة وأسلحة متوسطة ومدافع هاون”.

وأشار إلى أن” الهجوم سبقه قصف بقذائف الهاون على مواقع الحشد الشعبي”.

وكانت القوات العراقية قد شنت الأسبوع الماضي هجوماً واسعاً على منطقة مطيبيجه التي تقع بين محافظتي صلاح الدين وديالى وحققت تقدماً فيه تمثل بطرد عناصر داعش إلى مناطق أعالي وادي نهر العظيم، لكنها انسحبت منها بسبب وعورة الأرض وكثافة الأحراش النباتية.

وما زال عناصر داعش يسيطرون على منطقة مطيبيجه ويشنون انطلاقاً منها هجمات على القوات العراقية في محافظتي صلاح الدين وديالى. (د ب أ)