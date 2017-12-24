ماريا كاري ستغني في تايمز سكوير بعد فشل العام الماضي

نيويورك: أعلنت نجمة الغناء الامريكية ماريا كاري انها ستغني مجدداً في تايمز سكوير بعد 365 يوماً على أدائها الفاشل في الساحة النيويوركية الشهيرة.

فقد عانت النجمة الكبيرة العام الماضي خلال الانتقال الى السنة الجديدة من مشاكل تقنية عدة على المسرح قبيل انزال الكرة البلورية الشهيرة امام نحو مليون شخص. فكان ثمة فارق بين صوتها والموسيقى ومشاكل في المايكروفون ما ادى الى التأثير كثيراً على ماريا كاري التي توقفت عن الغناء فيما واصل راقصوها خطواتهم. وقد تسبب لها هذا الموقف المحرج بوابل من التعليقات الساخرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت المغنية في بيان مشترك مع شركة المنتج ديك كلارك المسؤولة عن عرض رأس السنة “كلنا متفقون على ان الامور لم تسر على ما يرام العام الماضي”.

واضافت “نحن سعداء بالمضي قدماً وتقديم ليلة رائعة من الموسيقى والترفيه”.

وفي حفلة رأس السنة في اشهر ساحات نيويورك سيغني ايضاً نيك جوناس وكاميلا كابيو.(أ ف ب)