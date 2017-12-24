محكمة أمريكية تعلّق العمل جزئياً بقرار ترامب الرافض لاستقبال لاجئي 11 دولة

واشنطن: أعلن جيمس روبارت القاضي الفدرالي في محكمة مدينة سياتل الأمريكية السبت، تعليق العمل نسبياً بقرار الرئيس دونالد ترامب الخاص بحظر دخول لاجئي 11 دولة إلى الولايات المتحدة.

وأوضح روبارت في جلسة بالمحكمة، أنّ لاجئي الدول الـ 11، سيتم استقبالهم بعد التحقق من حسن نواياهم تجاه الولايات المتحدة وإجراء التحقيقات اللازمة بحقهم.

وأمر روبارت بإعادة اطلاق برنامج اصطحاب اللاجئين لأسرهم أثناء الدخول إلى الولايات المتحدة، بعد أن أوقفه ترامب، مع إصدار قرار الحظر في أكتوبر الماضي.

وبحسب معطيات وزارة الخارجية الأمريكية، فإنّ عدد اللاجئين من الدول المذكورة في الولايات المتحدة، يشكل 40 بالمئة من إجمال اللاجئين والمهاجرين الموجودين داخل الولايات الأمريكية.

وفي ديسمبر/كانون أول الماضي، أصدرت المحكمة الأمريكية العليا، قراراً سمحت به للرئيس ترامب، بالتطبيق الكامل لأمره التنفيذي الثالث الذي يقيد بموجبه دخول مواطني ثماني دول، إلى الولايات المتحدة.

والدول الثمانية التي يشملها الأمر المذكور، هي: تشاد، وكوريا الشمالية، وفنزويلا، بالإضافة إلى سوريا، والصومال، وإيران، وليبيا، واليمن.

ومنع الحظر منح تأشيرات لعائلات قيادات فنزويلية لدخول الولايات المتحدة، بينما شمل في حالتي كوريا الشمالية وسوريا وتشاد وليبيا واليمن، فرض حظر تام على دخول مواطنيها إلى البلاد.

كما منع الصوماليين من الحصول على تأشيرات هجرة، بينما منع منح التأشيرات للقادمين من إيران، باستثناء الطلاب. (الأناضول)