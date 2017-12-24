استشهاد فلسطيني متأثراً بإصابته برصاص إسرائيلي في مواجهات شرق غزة

غزة: استشهد شاب فلسطيني الأحد، متأثراً بإصابته برصاص إسرائيلي خلال مواجهات شرق قطاع غزة قبل عدة أيام ، بحسب مصادر فلسطينية.

وقالت المصادر إن شاباً في العشرينات من عمره استشهد متأثراً بجراح خطيرة أصيب بها برصاص إسرائيلي قبل عدة أيام شرق مدينة غزة.

وكان شاب آخر استشهد يوم السبت متأثراً بجراحه في نفس المواجهات.

وترتفع بذلك حصيلة الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة إلى ثمانية منذ بدء الاحتجاجات الفلسطينية على الإعلان الأمريكي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل في السادس من الشهر الجاري. (د ب أ)