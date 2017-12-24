ألفانو: أبلغت السراج تأييد روما لاتفاق الصخيرات

روما: قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنجيلينو ألفانو، الأحد، إنه أبلغ رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج، السبت، تأييد روما لاتفاق الصخيرات.

وجاء في بيان صادر عن الوزارة باسم ألفانو، الأحد، “أكدت للرئيس فائز السراج، أن إيطاليا تؤيد بقوة الإطار المؤسسي المنصوص عليه في اتفاق الصخيرات، كما تدعم المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني”.

وأجرى الوزير الإيطالي، السبت، محادثات في طرابلس مع السرّاج، خلال زيارة دامت يوماً واحداً.

وتابع ألفانو، “كما أعربت عن تشجيع حكومتنا للقيادة الليبية، ومواصلة السير على طريق الحوار السياسي الشامل”.

وخلال المؤتمر الصحافي الذي عقده في مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة الليبية طرابلس عقب محادثاته، السبت، أشاد ألفانو، “بإعادة افتتاح السفارة الإيطالية في طرابلس (في 10 يناير/ كانون الثاني 2017)”.

وأضاف “هذه الخطوة كانت استثماراً ناجحاً على المستوى الدبلوماسي الإيطالي، إذ أن عمل هذه السفارة كان ملموساً على صعيد توثيق الصلات مع ليبيا، وتعزيز المبادرات الرامية لتقديم المساعدة إلى مؤسساتها”. حسب التلفزيون الحكومي.

جدير بالذكر، أن خليفة حفتر قائد القوات المدعومة من مجلس النواب في طبرق (شرق)، أعلن في 17 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، انتهاء صلاحية اتفاق الصخيرات، بعد مرور عامين على التوقيع عليه، الأمر الذي قوبل برفض أممي ودولي.

ومنذ الإطاحة بمعمر القذافي في 2011، تعاني ليبيا من صراع على السلطة بين حكومة الوفاق (المعترف بها دولياً) في طرابلس (غرب)، و”الحكومة المؤقتة” في مدينة البيضاء (شرق)، والمدعومة من قوات خلفية حفتر شرقي البلاد. (الأناضول)