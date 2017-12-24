“فيسبوك” يطلق أداة جديدة لجمع التبرعات للأعمال الخيرية

سان فرانسيسكو: أطلق موقع التواصل الاجتماعي الأشهر في العالم “فيسبوك” أداة جديدة تتيح لمستخدمي الموقع جمع التبرعات للأعمال الخيرية والمشاركة في القضايا التي يريدون دعمها.

وقد أعلن “مارك تسوكربيرغ” مؤسس موقع التواصل الاجتماعي خلال أعمال “منتدى فيسبوك الاجتماعي الخيري” في نيويورك إن الموقع سيتيح هذه الخدمة مجانا وأنه سيتم تحويل حصيلة التبرع إلى الجهات التي تم التبرع لها مباشرة.

وقد أضافت الشركة زر جديد إلى نافذة الموقع باسم “دونيت” أو “تبرع″ ليتيح طريقة سريعة وغير معقدة لجمع التبرعات.

في الوقت نفسه فإن واجهة المستخدم التي توفرها الأداة الجديدة، ستتيح للمنظمات الخيرية جمع التبرعات بسهولة وبشكل متزامن عبر “فيسبوك”. كما تتيح لمؤسسات مواجهة الكوارث الوصول مباشرة إلى البيانات العامة في الموقع.

يذكر أن تسوكربيرغ وزوجته بريسيلا شان يشاركان في الكثير من الأنشطة الخيرية ويعتزمان التبرع بجزء كبير من ثروتهما للأعمال الخيرية طوال حياتهم. (د ب أ)