المغنية ميغان تراينر تعلن خطوبتها من صديقها الممثل داريل سابارا

لوس انجليس: أعلنت المغنية الأمريكية ميغان تراينر خطوبتها من صديقها الممثل داريل سابارا.

وكتبت ميغان على صفحتها على موقع انستغرام لمشاركة الصور “من أجل الاحتفال بعيد ميلادي الـ24، حب حياتي داريل سابارا حقق جميع أحلامي”.

يشتهر داريل بالمشاركة في سلسلة أفلام “سباي كيدز″.

ونقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية عن ميجان القول “لقد عرض داريل علي الزواج تحت أضواء الكريسماس، وفاجأني بحضور أفراد أسرتي وأصدقائي، مازلت في حالة ذهول، لم أكن سعيدة كهذا من قبل”.

ويشار إلى أن العلاقة بين ميجان ودرايل بدأت منذ أكثر من عام. (د ب ا)