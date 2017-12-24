مقتل ثلاثة أشخاص برصاص ملثمين في مقهى جنوب القاهرة

القاهرة: أطلق مسلحون ملثمون النار على مقهى في جنوب القاهرة ليل السبت الى الاحد، ما اوقع ثلاثة قتلى على الاقل، بحسب مصادر امنية رجحت فرضية جريمة حق عام.

ومثل هذه الاعتداءات في مقهى نادرة في مصر التي شهدت في السنوات الاخيرة اعتداءات مسلحة لمتطرفين اسلاميين.

وبحسب المصادر الامنية فإن الهجوم اوقع ايضاً خمسة جرحى على الاقل ووقع في قرية العياط على بعد 50 كلم جنوب القاهرة.

واشارت صحافة الدولة الى ستة جرحى ونقلت عن شهود ان مهاجمين وصلا بدراجة نارية واطلقا النار ثم لاذا بالفرار.

واضافت ان اجهزة الامن توجهت للمكان لتحديد الملابسات الدقيقة لما حدث. (أ ف ب)