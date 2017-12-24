قائد ليفربول هندرسون يغيب عن مواجهة سوانزي للإصابة

لندن: قال يورجن كلوب مدرب ليفربول إن قائد فريقه جوردان هندرسون سيغيب عن مباراة النادي المقبلة في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم أمام سوانزي سيتي الثلاثاء القادم بسبب معاناته من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.

وكان هندرسون (27 عاما) لاعب منتخب انجلترا خرج في بداية مباراة الجمعة التي انتهت بالتعادل 3-3 مع أرسنال اللندني وشارك زميله جيمس ميلنر بدلا منها.

ويشعر كلوب بالقلق بسبب هذه الإصابة ويخشى أن يتأثر فريقه نتيجة غياب لاعب الوسط الفعال في هذه الفترة المزدحمة من الموسم.

وقال المدرب الألماني عبر موقع ناديه الرسمي على الانترنت “المشكلة هي أن هندرسون سيغيب بالتأكيد عن المباراة. هو خارج التشكيلة فعلا”. (رويترز)