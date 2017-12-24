الأمير هاري وخطيبته يقضيان عيد الميلاد مع الملكة إليزابيث

لندن: يقضي الأمير هاري وخطيبته الممثلة الأمريكية ميغان ماركل عيد ميلاد السيد المسيح (الكريسماس) مع الملكة إليزابيث الثانية وأفراد آخرين من العائلة الملكية البريطانية في ساندرينغهام، وهو قصر الملكة في نورفولك شرقي انجلترا، وذلك الأحد والاثنين.

وأعلنت العائلة الملكية أن الشقيق الأكبر لهاري، الأمير وليام، وأسرته سوف ينضمون للملكة في ساندرينغهام يوم احتفالات الكريسماس الاثنين.

ويتوقع أيضا أن تشمل الاحتفالات الملكية التقليد السنوي المتمثل في حضور قداس يوم الميلاد في كنيسة سانت ميري مادلين (القديسة مريم المجدلية) في نورفولك.

وكان هاري (33 عاما) وميغان (36 عاما) قد أعلنا خطبتهما في أواخر الشهر الماضي بعد شهور من التكهنات.

ويعتزم الأمير وخطيبته إتمام الزواج في أيار/ مايو المقبل في قلعة وندسور. (د ب أ)