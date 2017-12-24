السلطة الفلسطينية تدين خطة لإسرائيل لبناء 300 وحدة استيطانية في القدس

رام الله: نددت السلطة الفلسطينية الأحد بالإعلان عن خطة إسرائيلية غير مسبوقة لبناء 300 وحدة استيطانية جديدة في القدس.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيان إن “هذه الخطة الاستيطانية الضخمة تأتي في إطار المشروع الاستعماري التوسعي الذي تنفذه الحكومة الإسرائيلية في طول وعرض الأرض الفلسطينية المحتلة”.

وأضافت الوزارة أن “هذا التجرؤ الاستعماري الإسرائيلي لم يكن ليحدث لولا إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل”، محملة الإدارة الأمريكية “المسؤولية الكبرى عن أية جرائم وإجراءات استيطانية إسرائيلية جديدة”.

وأشارت الوزارة إلى “أن مجرد التفكير والحديث عن هذا الكم الهائل من الوحدات الاستيطانية الجديدة، يعني تمسك أركان اليمين الحاكم في إسرائيل بسياساته الرامية للقضاء على الطابع المسيحي الإسلامي العربي للقدس بشكل نهائي”.

وطالبت الوزارة الدول العربية والإسلامية بسرعة تنفيذ قرارات القمم المتعاقبة الخاصة بالقدس لتعزيز صمود سكانها، ودعم مشاريع إسكانية بشكلٍ عاجل وطارئ ترتقي لمستوى الحدث ومستوى المخاطر التي تواجهها المدينة المحتلة عموماً.

وأوردت مصادر إعلامية إسرائيلية عن خطة استيطانية ضخمة قرر وزير الإسكان والبناء الإسرائيلي يوآف غالانت بدء الترويج لها، وتشمل الخطة بناء 300 ألف وحدة استيطانية جديدة في القدس ومحيطها. (د ب أ)