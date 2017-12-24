الحوثيون يفرجون عن أكثر من 100 شخص من أنصار صالح في صنعاء

صنعاء: أكدت مصادر أمنية يمنية موالية للحوثيين الأحد، إطلاق سراح أكثر من 100 شخص من أنصار الرئيس السابق، علي عبدالله صالح، الذين قاتلوا ضد الحوثيين خلال المواجهات التي شهدتها العاصمة صنعاء مطلع الشهر الجار ي وتم أسرهم خلالها.

وقالت المصادر إنه تم الافراج عن المحتجزين من السجن المركزي في صنعاء، وجاءت عملية الافراج عنهم بعد توجيهات من قيادة جماعة الحوثي.

وكان صالح الصماد، رئيس ما يسمى بـ”المجلس السياسي الأعلى” المشكل من الحوثيين، قد أصدر الخميس الماضي، قرارا بالعفو عن جميع الموقوفين جراء المعارك التي اندلعت مع صالح، وانتهت بمقتله وعدد من قيادات حزبه، إلى جانب سقوط عشرات القتلى والجرحى من الجانبين.

ويسيطر الحوثيون، في الوقت الراهن، على العاصمة صنعاء ومعظم المحافظات الشمالية، بعد أن اعلن صالح قبل مقتله الحرب ضدهم وفض الشراكة السياسية فيما بينهم، والتي استمرت نحو ثلاثة أعوام ضد الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا والمدعومة بقوات التحالف العربي.

مقتل وإصابة عشرات الحوثيين بمعارك شرق صنعاء

ومن جهة أخرى، أعلنت قوات الجيش الوطني الموالية للحكومة الشرعية، الأحد، مقتل وإصابة عشرات الحوثيين في معارك مع قوات الجيش بمحافظة شبوة 474/ كيلومترا شرق صنعاء/.

ونقل موقع الجيش “سبتمبر نت” عن اللواء مفرح بحيبح قائد محور بيحان قائد اللواء 26 مشاة قوله “إن قوات الجيش الوطني خاضت اليوم معركة ضارية مع المليشيا الانقلابية تكللت بتحرير كامل مديرية بيحان”.

وأكد بحيبح “أن قوات الجيش الوطني دحرت المليشيا الانقلابية من وادي خِر وجبل ريدان، وتم تطهير كافة الجيوب التي كانت تتمركز فيها”.

وأوضح أن قوات الجيش الوطني سيطرت على عقبة القنذع الفاصلة بين مديرية بيحان ومحافظة البيضاء.

في غضون ذلك، أفادت مصادر ميدانية، بأن مقاتلات التحالف العربي شنت غارتين جويتين استهدفتا منصة إطلاق صواريخ كاتيوشا ،ودورية قتالية في منطقة موقس في البيضاء والمحاددة لبيحان.

وكانت قوات الجيش الوطني نفذت عملية عسكرية واسعة ،خلال الأسبوع الماضي، استعادت السيطرة خلالها على كامل مديريات عسيلان والنقوب والعليا ومعظم مناطق مديرية بيحان، وخلفت عشرات القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين، فضلاً عن أسر العشرات من عناصرها. (د ب أ)