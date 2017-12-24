حديقة حيوان لندن تفتح أبوابها من جديد بعد حريق

لندن: فتحت حديقة حيوان لندن أبوابها من جديد الأحد بعد يوم من نشوب حريق تسبب في نفوق أحد حيوانات خنزير الأرض وأربعة سراقيط على الأرجح كما عاني عاملون في الحديقة من آثار استنشاق الدخان.

ونشرت حديقة الحيوان تقريرا أوليا عن الحريق تضمن صورة لحيوان خنزير الأرض الذي أطلق عليه إسم ميشا ونفق على الأرجح نتيجة استنشاق الدخان أثناء النوم. كما افترض القائمون على المكان نفوق السراقيط الأربعة بعدما لم يستدل على مكانها.

وجاء في بيان للحديقة الأحد “نحن منهارون بطبيعة الحال بسبب هذا لكننا ممتنون بشدة لفرقة الإطفاء التي تعاملت مع الموقف بسرعة بهدف السيطرة على الحريق.

“وبعد استشارة خبراء الإطفاء أمس تمكننا من فتح حديقة الحيوان اليوم”.

ونشب الحريق بعد السادسة صباحا بتوقيت جرينتش بقليل أمس السبت في قسم (أنيمال أدفنتشر) ثم امتد إلى متجر ومقهى بالحديقة التي تقع داخل متنزه ريجنتس بارك في وسط لندن.

وقالت حديقة الحيوان التي تأسست عام 1826 إن من السابق لأوانه التكهن بسبب الحريق. (رويترز)