وسائل الإعلام الإسباني تلقي باللوم على زيدان بعد خسارة الكلاسيكو

برشلونة: ألقت وسائل إعلام إسبانية باللوم على الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد عقب خسارة الفريق مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة صفر / 3 السبت.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية: “قرر المدير الفني الفرنسي محاولة القضاء على تأثير ليونيل في المباراة. هل نجح هذا؟ بالطبع لا”.

وضحى زيدان بمحبوب الجماهير إيسكو من تشكيلة الفريق من أجل ماتيو كوفاسيتش الذي يميل ادائه للجانب الدفاعي أكثر، على أمل أن يوقف انطلاقات سيرخيو بوسكيتس من الخلف للأمام ووضع حدا لتهديد ليونيل ميسي.

ولكن رغم أن كوفاسيتش لعب بشكل جيد في الشوط الأول إلا أن تأثيره على ميسي وبوسكيتس تضاءل في الشوط الثاني وكان بوسكيتس هو من صنع الهدف الثاني.

ووصفت ماركة الهزيمة بأنها “أسوأ نهاية ممكنة لأفضل عام ممكن” وتبقى حقيقة فوز الريال بخمسة كؤوس في 2017 هي التي ستنقذه من إعادة النظر في مستقبله.

ولكن “ماركا” أضافت: “تجاهله لنقد الذات لن يساعده”.

وقال زيدان إنه شعر أنه لم يرتكب أي أخطاء في اختيار تشكيلة الفريق للمباراة.

وكانت هناك انتقادات أخرى لعدم الدفع بجاريث بيل وماركو أسينسيو مبكرا وأيضا بسبب الدفع بالمدافع، ناتشو، عندما كان الفريق متأخرا صفر / 2 وكان وقتها الفريق يلعب بعشرة لاعبين مع اقتراب نهاية المباراة ، وربما كان لقب الدوري يبتعد عن الفريق.

ونجا القليل من لاعبي الريال من الانتقادات بسبب الهزيمة التي جعلت الفريق يبتعد بفارق 14 نقطة عن منافسه التقليدي برشلونة ، متصدر جدول الترتيب.

وخرج كريم بنزيمة في الشوط الثاني بعدما تم استبداله وسيرخيو راموس كان يمكن بسهولة أن يطرد من المباراة بسبب تدخل عنيف مع لويس سواريز.

وقال راموس: “أنا واثق أنهم في برشلونة يفكرون أنه ينبغي علي أن أذهب للسجن مثل بوجديمون”، في إشارة منه للرئيس السابق لإقليم كاتالونيا المنفي في بلجيكا لتجنب الاحتجاز في إسبانيا.

وأضاف: “يجب أن نواصل مسيرتنا. كان هذا سيكون بمثابة الكرز على الكعكة لهذا العام لذلك نحن في حزن مضاعف”.

وأشار العنوان الرئيسي لصحيفة “آس″ الإسبانية اليومية إن ريال مدريد رفع راية الاستسلام رغم أن راموس وزيدان قالا إن الفريق لم يفقد لقب الدوري.

الضغوط لن تكون على المدرب فقط ولكن أيضا على النادي ليتحرك خلال فترة الانتقالات الشتوية التي تفتح بنهاية الشهر الجاري.

وهناك إشاعات تقول إن حارس مرمى أتلتيك بلباو كيبا اريزابالاجا في طريقه للانضمام للريال ولكن المشجعين يريدون تعزيز في الخط الهجومي بعدما فشل الريال مرة أخرى في استغلال الفرص. ولم يحرز بنزيمة سوى هدفين فقط في الدوري هذا الموسم.

ويحصل حاليا لاعبو برشلونة على إجازات حتى 30 كانون أول/ ديسمبر ولكن ثلاثي أمريكا الجنوبية ميسي ولويس سواريز وخافيير ماسكيرانو سيعودون يوم 2 كانون ثان/ يناير المقبل. وتردد أن لاعبو برشلونة سيشكلون ممرا شرفيا للاعبي الريال أثناء دخولهم الملعب بعد فوزهم بلقب كأس العالم للأندية.

وأضافت “آس″: “في النهاية كان مدريد هو من شكل ممرا شرفيا للاعبي برشلونة” في انتقاد شديد للطريقة التي استسلم بها الفريق في التفريط في الثلاث نقاط في أهم مباراة بالدوري حتى الآن.

وأضافت صحيفة “ال موندو ديبورتفيو” :”ممر شرفي للقب”. (د ب أ)