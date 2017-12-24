مجلسا النواب والرئاسي الليبيان يدعوان لنبذ الخلافات لتحقيق الاستقرار

القاهرة: طالب المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي المنتخب، بالتوجه وبشكل عاجل إلى الانتخابات وإقرار الدستور وقانون الاستفتاء، من أجل أن ينتقل الشعب إلى مرحلة الاستقرار والبناء والتطور والازدهار.

كما دعا صالح، في كلمة للشعب الليبي بمناسبة الذكري الـ66 للاستقلال” أبناء الشعب إلى نبذ الخلاف والشقاق والفرقة، والسعي إلى توحيد الصف ولم الشمل من أجل إنقاذ بلادهم مما تعاني منه من فوضى وإرهاب”، وفق ما نقل عنه المستشار الإعلامي لرئاسة المجلس فتحي عبدالكريم المريمي.

من جهة أخرى، دعا المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، الأحد، جميع الليبيين إلى “لم الشمل وتوحيد الصف، وأن يعود الرشد إلى المعرقلين مسار التوافق للمساهمة في بناء الدولة المدنية الحديثة”.

وأشار المجلس، في بيان بمناسبة ذكرى الاستقلال، إلى “أن البلاد تعيش ذكرى الاستقلال في ظروف صعبة، ووسط صراع سياسي تسبب في انقسام مؤسسات الدولة بما يساهم في معاناة المواطنين”.

ويشار إلى أن ليبيا تشهد انفلاتا أمنيا عقب الاطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي وقتله في عام 2011، إضافة الى تنازع ثلاث حكومات على إدارتها وهى، الحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب المنتخب، وحكومة الوفاق الوطني المدعومة دوليا، وحكومة الانقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته. (د ب ا)