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محكمة إسرائيلية ترفض الإفراج عن “عهد التميمي” بكفالة مالية

Dec 24, 2017

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رام الله:رفضت محكمة إسرائيلية، اليوم الأحد، الإفراج عن الطفلة الفلسطينية عهد التميمي (17 عاما) بكفالة مالية إلى حين محاكمتها.

وقال باسم التميمي، والد الطفلة الفلسطينية، لمراسلة الأناضول، إن محاميعهدتقدم بطلب إلى محكمةعوفرالإسرائيلية، قرب مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، للإفراج عنها بكفالة مالية، إلا أن المحكمة رفضت القرار.

ومن المقرر أن تعقد جلسة لمحاكمةعهدووالدتهاناريمانوابنة عمهانور، يوم غد الاثنين، في محكمةعوفر، بحسب التميمي.

والثلاثاء الماضي، اعتقل الجيش الإسرائيلي الطفلة عهد التميمي ووالدتها ناريمان، والأربعاء اعتقل ابنة عمها نور التميمي من منزلهم في بلدة النبي صالح، غربي رام الله.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن اعتقال عهد ونور يأتي بزعمالاعتداءعلى جنود إسرائيليين، وطردهم من أمام منزل العائلة (في النبي صالح) الجمعة قبل الماضية، فيما تم اتهام الأم ناريمان، بالتحريض على هذاالاعتداء“. 

وتحوّلت الطفلة التميمي، عقب ساعات من إعلان اعتقالها، إلىأيقونةللمقاومة الشعبية السلمية في فلسطين.

وتشهد معظم المدن الفلسطينية، منذ نحو ثلاثة أسابيع مظاهرات، تطوّرت إلى مواجهات بين شبان فلسطينيين والجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية (بما فيها القدس) وعلى الخط الفاصل بين غزة وإسرائيل، رفضًا للقرار الأمريكي، بالاعتراف بالقدس المحتلة عاصمةً لإسرائيل.(الأناضول).

 

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