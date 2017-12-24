صورة .. لماذا احتفل دي ماريا بهزيمة الريال في الكلاسيكو؟

لندن-”القدس العربي”:

أثار لاعب ريال مدريد السابق أنخيل دي ماريا، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، بتفاعله مع جماهير ومشاهير برشلونة بعد الانتصار الساحق الذي تحقق على حساب الغريم الأزلي في عقر داره “سانتياغو بيرنابيو” بثلاثية نكراء ظهر السبت ضمن منافسات الجولة الـ17 لليغا.

الأمر لم يتوقف عند آلاف المتابعين الذين تعجبوا من شماتة لاعب الريال السابق في فريقه، بل وصل للصحف الكبرى المحسوبة على النادي الملكي، وفي مقدمتهم صحيفة “الماركا”، التي فسرت ما فعله لاعب باريس سان جيرمان حاليًا، على أنه إشارة واضحة منه إلى رغبته في الذهاب إلى “كامب نو” في الميركاتو الشتوي.

وأبرزت الصحيفة التعليقات والصور التي نالت إعجاب دي ماريا، منها إعجابه من خلال حسابه على الموقع الاجتماعي انستغرام، بصورة قفزة الكاتلوني الثائر جيرار بيكيه بعد تأكيد الثلاثية في الدقائق الأخيرة، بالإضافة للصورة الخاصة من داخل عرفة خلع الملابس التي نشرها لويس سواريز لإظهار احتفال اللاعبين بالنصر الثمين داخل غرفة خلع ملابس قلعة الأعداء

والمعروف أن الشائعات تحوم حول مستقبل صاحب الـ28 عامًا مع العملاق الباريسي، نظرًا لكثرة جلوسه على مقاعد البدلاء منذ قدوم الثنائي الأغلى عالميًا نيمار جونيور وكيليان مبابي أغسطس الماضي، وهو الأمر الذي قد يؤثر على مكانه في تشكيلة منتخب بلاده الأرجنتيني المشارك في نهائيات كأس العالم 2018.

وانتقل دي ماريا إلى “حديقة الأمراء” في صيف 2015 بعد تجربة غير ناجحة مع مانشستر يونايتد، مقابل حوالي 44 مليون جنيه إسترليني، وخلال هذه الفترة ظهر بألوان النادي في 98 مباراة في مختلف المسابقات، وسجل 30 هدفًا، منهم هدف وحيد في 10 مشاركات في الليغ1 هذا الموسم.