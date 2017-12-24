أبو ريدة يزف أنباء سارة جدًا للجماهير المصرية

لندن-”القدس العربي”:

استيقظ الجمهور المصري على الخبر المُنتظر منذ سنوات، بعودة الحياة إلى المدرجات بداية من النصف الثاني لموسم الدوري المحلي الجاري، وذلك وفقًا لما أشار إليه رئيس اتحاد كرة القدم هاني أبو ريدة، ظهر اليوم في المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن تفاصيل لقاء السوبر المصري الذي ستستضيفه أبو ظبي للعام الثالث على التوالي.

وتعهد المسؤول في اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بعودة الجماهير للمدرجات في أقرب وقت ممكن، مؤكدًا اقترابه من الحصول على الضوء الأخضر من قبل النظام الحاكم لعودة الحياة من جديد للمدرجات، الخاوية منذ مذبحة بورسعيد التي راح ضحيتها 72 مشجع أهلاوي في ملعب “بورسعيد” فبراير 2012.

ويرى كثير من النقاد والمتابعين أن دوري الأهلي والزمالك بالكاد فقد كل بريقه منذ منع الجماهير للمرة الثانية، بعد واقعة ملعب “الدفاع الجوي”، التي قُتل فيها 22 شابًا من جماهير الزمالك، في أول تجربة لمباراة لجماهير بعد المذبحة الكبرى، الأمر الذي دفع كبار المسؤولين في مقدمتهم البورسعيدي أبو ريدة للضغط أكثر على النظام الحاكم، على أمل أن تنجح المحاولة هذه المرة.

وبحسب ما قاله رئيس الاتحاد، فإن الساعات القليلة القادمة ستشهد اجتماعات مُكثفة مع أندية الدوري المصري الممتاز، للاتفاق حول شروط عودة الجماهير مع بداية النصف الثاني من الموسم، أي بعد مباراة السوبر التي ستجمع الأهلي بالمصري على ملعب “هزاع بن زايد” يوم 12 يناير القادم، لكنه شدد على أن عودة الجماهير ستتم بضوابط وقواعد سيُكشف عنها في غضون أيام قليلة، مع تنفيذ برتوكول جديد بعزف النشيط الوطني وترديده في كل مباراة بأثر فوري من اليوم الأحد، لمنع التعصب بين الجماهير.