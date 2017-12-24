هيفاء وهبي تثير ضجة قبيل إطلاق كليب أغنيتها الجديدة “توتة”

لندن-”القدس للعربي”:

تستعد الفنانة هيفاء وهبي لإطلاق فيديو كليب لأغنيتها الجديدة “توتة”، والذي انتهت من تصويره مؤخراً تحت إدارة المخرج اللبناني سليم الترك،.

وتقرر أن يكون موعد اطلاق الكليب بدايات العام الجديد.

وتصدرت هيفاء فضاء التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية بسبب الفستان الذي ظهرت به في حفل افتتاح Pitch Black في Business Center في العاصمة اللبنانية بيروت ٬ وهو فستان سهرة عكس أنوثتها وحيويتها حسب تعليقات رواد التواصل الاجتماعي.