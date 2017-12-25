“طيران الإمارات” تعلن توقف رحلاتها إلى تونس حتى إشعار آخر

دبي: أعلنت شركة طيران الإمارات، التي تتخذ من مطار دبي، وقف رحلاتها من دبي إلى تونس.

وذكرت الشركة، في بيان الاثنين، أنه “بناء على تعليمات السلطات التونسية، وابتداء من اليوم الاثنين تعلق الناقلة رحلاتها من تونس وإليها، حتى اشعار آخر”.

وكانت وسائل اعلام تونسية قد نشرت أن رحلة كانت متجهة من تونس إلى دبي، منعت صعود مسافرات تونسيات.

وطلبت الحكومة التونسية يوم الجمعة الماضي من سفير الإمارات بتونس توضحيات حول منع مسافرات تونسيات على رحلة إماراتية متجهة إلى دبي.

وأصدرت وزارة النقل التونسية، مساء الأحد، بيانا تضمن قرارا بتعليق رحلات الخطوط الإماراتية، إلى حين تمكن الشركة من إيجاد الحل المناسب لتشغيل رحلاتها طبقا للقوانين والمعاهدات الدولية.

وكانت الخطوط الإماراتية منعت بشكل مفاجئ في مطار تونس قرطاج الدولي الجمعة، التونسيات من ركوب الناقلة باستثناء المسافرات اللاتي يحملن إقامات أو جواز سفر دبلوماسي.

وجرى منع العديد من المسافرات التونسيات من ركوب طائرات تابعة للخطوط الإماراتية، بما في ذلك المسنات والرضع والمرتبطات بأزواج يعملون في دولة الإمارات، ولم تتضح على الفور أسباب هذا القرار المفاجئ ودون سابق إنذار.

وتسبب الإجراء في حالة من السخط والغضب في تونس.

وكتب الأحد وزير الخارجية الإماراتي أنور قرقاش على تويتر: “تواصلنا من الإخوة في تونس حول معلومة أمنية فرضت إجراءات محددة وظرفية”.

والعلاقات الدبلوماسية بين تونس والإمارات متأرجحة على مدار السنوات الأخيرة، كما تشهد عدة استثمارات إماراتية ضخمة في تونس حالة من التعطيل، ولم يتحدث المسؤولون في البلدين بشكل علني عن أسباب ذلك. (د ب أ)