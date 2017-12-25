النيابة العامة الإسرائيلية تطلب تمديد اعتقال عهد التميمي لمدة 10 أيام

رام الله: طالبت النيابة العامة الإسرائيلية، بتمديد اعتقال الطفلة الفلسطينية، 17 عاماً، عهد التميمي، لمدة 10 ايام لاستكمال التحقيق معها.

ولم يصدرالقضاة في المحكمة المنعقدة حالياً في محكمة عوفر، قرب رام الله، قرارهم بهذا الشأن حتى الآن.

وكانت المحكمة قد رفضت الأحد، الإفراج عن التيميمي بكفالة مالية إلى حين محاكمتها. (الأناضول)