النيابة العامة الإسرائيلية تطلب تمديد اعتقال عهد التميمي لمدة 10 أيام
Dec 25, 2017
رام الله: طالبت النيابة العامة الإسرائيلية، بتمديد اعتقال الطفلة الفلسطينية، 17 عاماً، عهد التميمي، لمدة 10 ايام لاستكمال التحقيق معها.
ولم يصدرالقضاة في المحكمة المنعقدة حالياً في محكمة عوفر، قرب رام الله، قرارهم بهذا الشأن حتى الآن.
وكانت المحكمة قد رفضت الأحد، الإفراج عن التيميمي بكفالة مالية إلى حين محاكمتها. (الأناضول)
عهد التميمى ..عهد فلسطين…..هى الناطقة الرسمية باسم 350 مليون عربى و مليار و نصف مسلم….
من الآن فصاعدا……. عليك التفاوض مع الناطقة باسمنا جميعا……. السيدة عهد التميمى………ان قبلت أن تتفاوض معك……