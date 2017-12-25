رئيس الموساد السابق: فشل حل الصراع مع الفلسطينيين أكثر خطورة من “إيران”

القدس المحتلة: قال الرئيس السابق لجهاز المخابرات الإسرائيلية الخارجية، “الموساد”، تامير باردو، إن الفشل في حل الصراع مع الفلسطينيين، يضع إسرائيل في وضع “أكثر خطورة من سجالتها مع إيران”.

ونقلت صحيفة “الجروزاليم بوست” الإسرائيلية، على موقعها الإلكتروني عن باردو قوله الإثنين في مؤتمر في مدينة تل ابيب إن أكبر التهديدات التي تواجهها إسرائيل، هي ليست صواريخ (حركتا) حماس أو حزب الله، وإنما “الاضطرابات الداخلية”.

وأشار في هذا الصدد إلى “مشكلة الانقسام داخل المجتمع الإسرائيلي”، وقال: “يقع على عاتق المستوى السياسي توحيد المجتمع، ولكنه في رأيي يشارك في توسيع الانقسام، وهو أمر يقلقني أكثر من أي أمر آخر، أكثر من التهديد الإيراني”.

وخصّص باردو الجزء الأكبر من كلمته للحديث عن الحرب السيبرانية.

ولدى سؤاله عن سبب عدم قضاء إسرائيل، على منظمة حزب الله، باستخدام قدراتها الإلكترونية، قال باردو: “إسرائيل ليست وحدها في الفضاء السيبراني، إذ أن المجموعة اللبنانية المسلحة تعرف أيضا كيفية استخدام شبكة الإنترنت لمصلحتها”.

ويُقصد بالحرب السيبرانية، استخدام الحواسيب والإنترنت، في “مهاجمة الأعداء”. (الأناضول)