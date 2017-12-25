رئيس الموساد السابق: فشل حل الصراع مع الفلسطينيين أكثر خطورة من “إيران”
القدس المحتلة: قال الرئيس السابق لجهاز المخابرات الإسرائيلية الخارجية، “الموساد”، تامير باردو، إن الفشل في حل الصراع مع الفلسطينيين، يضع إسرائيل في وضع “أكثر خطورة من سجالتها مع إيران”.
ونقلت صحيفة “الجروزاليم بوست” الإسرائيلية، على موقعها الإلكتروني عن باردو قوله الإثنين في مؤتمر في مدينة تل ابيب إن أكبر التهديدات التي تواجهها إسرائيل، هي ليست صواريخ (حركتا) حماس أو حزب الله، وإنما “الاضطرابات الداخلية”.
وأشار في هذا الصدد إلى “مشكلة الانقسام داخل المجتمع الإسرائيلي”، وقال: “يقع على عاتق المستوى السياسي توحيد المجتمع، ولكنه في رأيي يشارك في توسيع الانقسام، وهو أمر يقلقني أكثر من أي أمر آخر، أكثر من التهديد الإيراني”.
وخصّص باردو الجزء الأكبر من كلمته للحديث عن الحرب السيبرانية.
ولدى سؤاله عن سبب عدم قضاء إسرائيل، على منظمة حزب الله، باستخدام قدراتها الإلكترونية، قال باردو: “إسرائيل ليست وحدها في الفضاء السيبراني، إذ أن المجموعة اللبنانية المسلحة تعرف أيضا كيفية استخدام شبكة الإنترنت لمصلحتها”.
ويُقصد بالحرب السيبرانية، استخدام الحواسيب والإنترنت، في “مهاجمة الأعداء”. (الأناضول)
بعيدًا عن السياسة ؛ فإنّ أخطر شيء على مستقبل الكيان الصهيونيّ وشل الماء العذب ؛ النازل من السّماء أو الكامن في جوف الأرض.
ماذا لو يتم حل القضية الفلسطينية بطريقة عادلة ؟
عشرة امور يمكنها ان تحدث …مجتمعة او منفردة:
1. استمرار الاحتلال وتحول اسرائيل من دولة ديمقراطية الى عنصرية .
2. تعاظم وتكاثر الحركات الجهادية ضد اسرائيل من الداخل والخارج .
3. تحول اسرائيل الى دولة كل مواطنيها وبذا تفقد صيغة الاكثرية اليهودية وعندها يحق لكل مواطنيها الترشح والانتخاب .
4. فى القريب الناظر للعين سيكون عدد عربها اكثر من يهودها وفى الانتخابات ربما يحكمها رئيس وزراء فلسطينى .
5. فى حال تغير موازين القوى فى المنطقة سيكون التهديد الوجودى لاسرائيل امرا محتملا.
6. اسرائيل تفد سمعتها رويدا رويدا بسبب احتلاله لاراضى الغير .
7. حركات المقاطعة فى العالم تتعاظم وتقوى وربما تعيد اسرائيل الى عهد المقاطعة التجارية العالمية .
8. اصبح واضحا تعاطف العالم مع الفلسطينيين مما يضعف موقف اسرائيل الاخلاقى والسياسى.
9. تحول لافتا من دول عظمى مؤيدة لاسرائيل برفقضها القدس عاصمتها.
10. الكثيرون من الاسرائيليون يرفضون فكرة اسرائيل الكبرى ويؤمنون بحل خلاق للقضية الفلسطينية.