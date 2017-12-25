فيلم “ستار وورز″ يواصل تصدر إيرادات السينما في أمريكا الشمالية

لوس أنجليس: تصدر فيلم الخيال العلمي (ستار وورز: ذا لاست جيدي) إيرادات السينما، في أمريكا الشمالية للأسبوع الثاني على التوالي محققاً إيرادات بلغت 68.486 مليون دولار.

والفيلم بطولة مارك هاميل وكاري فيشر وآدم دريفر ومن إخراج ريان جونسون.

وجاء في المركز الثاني فيلم الكوميديا والمغامرة والحركة الجديد (جومانجي: ويلكم تو ذا جانجل) بإيرادات بلغت 34 مليون دولار.

الفيلم من إخراج جيك كاسدين وبطولة دوين جونسون وكارين جيلان وكيفن هارت.

وفي المركز الثالث جاء الفيلم الكوميدي الموسيقي الجديد (بيتش بيرفكت 3) بإيردات بلغت 20.451 دولار. أخرجت الفليم تريش سي ولعب دور البطولة آنا كاندريك وريبيل ويلسون وبريتني سنو.

وجاء في المركز الرابع فيلم الدراما والموسيقي (ذا جريتست شومان) بإيرادات بلغت 8.6 مليون دولار. الفيلم بطولة هيو جاكمان وميشيل وليامز وزاك إيفرون. وأخرج الفيلم مايكل جريسي.

وتراجع فيلم الرسوم المتحركة (فرديناند) من المركز الثاني الذي احتله الأسبوع الماضي إلى المركز الخامس بإيرادات قيمتها 7.05 مليون دولار. (رويترز)