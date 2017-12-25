فيلم “ستار وورز″ يواصل تصدر إيرادات السينما في أمريكا الشمالية
لوس أنجليس: تصدر فيلم الخيال العلمي (ستار وورز: ذا لاست جيدي) إيرادات السينما، في أمريكا الشمالية للأسبوع الثاني على التوالي محققاً إيرادات بلغت 68.486 مليون دولار.
والفيلم بطولة مارك هاميل وكاري فيشر وآدم دريفر ومن إخراج ريان جونسون.
وجاء في المركز الثاني فيلم الكوميديا والمغامرة والحركة الجديد (جومانجي: ويلكم تو ذا جانجل) بإيرادات بلغت 34 مليون دولار.
الفيلم من إخراج جيك كاسدين وبطولة دوين جونسون وكارين جيلان وكيفن هارت.
وفي المركز الثالث جاء الفيلم الكوميدي الموسيقي الجديد (بيتش بيرفكت 3) بإيردات بلغت 20.451 دولار. أخرجت الفليم تريش سي ولعب دور البطولة آنا كاندريك وريبيل ويلسون وبريتني سنو.
وجاء في المركز الرابع فيلم الدراما والموسيقي (ذا جريتست شومان) بإيرادات بلغت 8.6 مليون دولار. الفيلم بطولة هيو جاكمان وميشيل وليامز وزاك إيفرون. وأخرج الفيلم مايكل جريسي.
وتراجع فيلم الرسوم المتحركة (فرديناند) من المركز الثاني الذي احتله الأسبوع الماضي إلى المركز الخامس بإيرادات قيمتها 7.05 مليون دولار. (رويترز)
مثل هذه المؤشرات ( الفنية ) تساعد على معرفة سيكيلوجية الشعب.فحبّ حرب النجوم حتى أصبحت أفلامها الأولى ؛ نزعة عدوانية في القوم.
ألم يدرسوا تنامي امتلاك الأطفال في الشرق الأوسط للألعاب البلاستيكية على شكل أسلحة مؤشرعلى تنامي نزعة العدوان عند الصغار؟ إذن :
هل يمكننا القول إنّ الاقبال على أفلام الحرب ولوكانت خيالية تعطينا جوابًا لنزعتهم العدوانية الجماعية ؟ وبالتالي نجد أنّ هناك شعبًا غالبية
سكانه من العدوانيين ؟ قبل قليل شاهدت فلمًا وثائقيًا عن اليهود الأصوليين في إسرائيل.عددهم مليون من مجموع 8 مليون يهودي في فلسطين
المحتلة.ورغم ذلك لهم السطوة على أهمّ بلديات البلاد كبلدية القدس؛ وتشريعهم التلموديّ منافٍ للمحاكم المدنية ؛ ويجافون حقوق المرأة اليهودية ويدعون إلى قتل الفلسطينيين ؛ ورغم ذلك لا يذكرون من ضمن قائمة الإرهاب في الإعلام الغربيّ.فمنْ هم العدوانيون الإرهابيون ياترى ؟