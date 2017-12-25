أحكام بالاعدام على ستة بحرينيين ادينوا بمحاولة إغتيال قائد الجيش

دبي: حكمت المحكمة العسكرية الكبرى في المنامة الاثنين على ستة بحرينيين بالاعدام بعد ادانتهم بـ”الشروع في اغتيال قائد الجيش” و”جرائم ارهابية اخرى”، كما ذكرت وكالة أنباء البحرين.

وقالت الوكالة إن “المحكمة العسكرية الكبرى (…) أصدرت حكمها في قضية تشكيل خلية إرهابية والشروع في اغتيال صاحب المعالي القائد العام لقوة الدفاع وارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية”.

واضافت أن البحرينيين الستة حكم عليهم بالاعدام وكذلك بالسجن 15 عاما و”اسقاط الجنسية البحرينية عنهم”.

وحكم على سبعة بحرينيين آخرين في اطار القضية نفسها بالسجن سبع سنوات لكل منهم وتجريدهم من الجنسية البحرينية ايضا. وبرأت المحكمة خمسة آخرين.

ولم تذكر الوكالة أي تفاصيل عن هذه القضية المرتبطة بمحاولة اغتيال قائد الجيش الشيخ خليفة بن احمد آل خليفة الذي ينتمي إلى العائلة الحاكمة.

وقالت الوكالة إن 18 شخصا يحاكمون في اطار هذه القضية بينهم عشرة حضروا إلى المحكمة وثمانية “هاربين داخل مملكة البحرين وخارجها في كل من إيران والعراق”.

وذكر مصدر قضائي أن جميع المحكومين من الشيعة.

وقالت الوكالة إنه “يمكن للمحكوم عليهم استئناف هذا الحكم الصادر بحقهم أمام محكمة الاستئناف العسكرية العليا كما لهم الطعن بعد ذلك أمام محكمة التمييز العسكرية ووفقا لما نص عليه القانون”.

واحيل عشرات المعارضين البحرينيين على القضاء وصدرت عليهم احكام قاسية بالسجن لدعوتهم إلى اسقاط الحكومة.

وفي اغلب الاحيان ارفقت الاحكام باسقاط الجنسية عن المدانين.

وتشهد البحرين اضطرابات متقطعة منذ قمع حركة احتجاج في شباط/ فبراير 2011 في خضم احداث “الربيع العربي” قادتها الغالبية الشيعية التي تطالب قياداتها باقامة ملكية دستورية في المملكة التي تحكمها سلالة سنية.

وتلاحق السلطات منذ 2011 معارضيها وخصوصا من الشيعة، ونفذت في منتصف كانون الثاني/ يناير احكاما بالاعدام رميا بالرصاص بحق ثلاثة من الشيعة دينوا بقتل ثلاثة رجال أمن بينهم ضابط اماراتي في اذار/ مارس 2014، ما أدى إلى اندلاع تظاهرات. (أ ف ب)