صحيفة “معبّرة عن” ابن سلمان تهاجم أردوغان: حفيد باشا تركي أحرقه السودانيون!

“القدس العربي”:

في خطوة أثارت الكثير من التساؤلات هاجمت صحيفة مقربة جداً من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي زار أمس السودان، واصفة إياه بـ” حفيد باشا تركي أحرقه السودانيون”، وبدت الصحيفة السعودية “أكثر ملكية من الملك”، أي “أكثر إماراتية من الصحف الإماراتية” في التهجم على أردوغان و الدفاع عن الإمارات ووزير خارجيتها، موجهة انتقادات لأردوغان والمسؤولين الأتراك، الذين انتقدوا بشدة دولة الإمارات بسبب إعادة نشر وزير خارجيتها عبد الله بن زايد تغريدة مسيئة للعثمانيين.

اللافت أن تهجم صحيفة “عكاظ”، التي توصف بأنها من أكثر الصحف السعودية “تعبيرا” عن محمد بن سلمان، جاء عشية زيارة رئيس الحكومة التركية بن علي يلدريم للمملكة العربية السعودية الأربعاء القادم،من المنتظر ان يلتقي فيها بالملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان

و كتبت “عكاظ” في مقال بدا “أنه تحت الطلب”: “يحط حفيد العثمانيين رجب طيب أردوغان الرحال في العاصمة السودانية الخرطوم..لا غبار على أن الزيارة مجدولة منذ وقت سابق، إلا أن توقيتها حتما يواكب متغيرات الأحداث، وما تحمله من رسائل مهمة، على الأقل من منظور تركي، إذ يغطيها أردوغان وأبناء عمومته، بعباءة «التاريخية»، لأنها تأتي بعد أيام من حجر أعمى، رماه «حفيد العثمانيين» على جسد العرب، ردا على بعثرة أوراقه بخطوط إماراتية، متبنيا مخطوطة قديمة، ترتوي بما أسماه بطولات «الماضي العتيد، وصادحا بـ « َه ُاؤُمِ ؤوا كَت ِابيَ ْه».

و تضيف : “لكن الكتاب العربي يعرف أن أقدام قادة «العثمانيين» لم تطأ السودان، منذ إعلان استقلاله في عام 1956 ،ليصل إليها رئيس الأتراك،قبل 7 أيام من احتفالاتها بالذكرى الـ 62 لاستقلالها عن استعمار نكل بها وبأبنائها، فصار طرده أنشودة للشجاعة، يتردد صداها فخرا بما فيه من أبيات مطلعها «نحن جند الله، جند الوطن»، وأوسطها «نشتري المجد بأغلى ثمن»، وخاتمتها «يا بني السودان، هذا رمزكم».

و تواصل الصحيفة تهجمها بتهمكم: “كما يروي السودانيون لأبنائهم على غرارا «بلغني أيها الملك الرشيد ذو الرأي السديد»، أن العثمانيين غزوا بلادهم، بحملة قادها إسماعيل باشا ابن محمد علي باشا، لينالوا من خيراتها، ويفرضوا الجزية لمن أراد البقاء على قيد الحياة على أن يدينوا لهم بالولاء بلا كبرياء، والدليل أن الباشا صفع بغليونه الساخن، وجه المك نمر قائد آل جعل (قبيلة الجعليين) التي تسكن شمال السودان، لأنه حاول أن يرفع رأسه رفضا في وجه أوامر أسياده، لتنتهي صفحة التاريخ بتسجيل محرقة احتفل فيها السودانيون ببطولة المك نمر لأنه حرق إسماعيل باشا، قبل أن تتلون الصفحات بأنهر من الدماء السودانية على يد البطش العثماني، انتقاما ضد أبناء وإخوة قاتل الباشا”.

وتمضي الصحيفة : “ولأنه المك نمر أراد السودانيون قديما الاحتفاء به كل يوم، أكثر من احتفالهم كل عام بذكرى الاستقلال وطرد الغزاة البريطانيين، فخلدوا ذكراه في العاصمة التي أسسها العثمانيون أنفسهم، إمعانا في حبهم لشخصه، وأطلقو اسمه على أهم شوارع المدينة، ولم تنسه الأجيال الحالية، فخلدوه حديثا بجسر يحمل نفس الاسم بالقرب من مقر الدبلوماسية السودانية (وزارة الخارجية)”.

وترتفع النبرة في “عكاظ”: “سيذكر التاريخ أن أرودغان يصل للخرطوم بعدما جدد على الملأ أنه حفيد العثمانيين ويفتخر، وبعدما أعلنت «أنقرة» أنها ستسمي شارعا باسم فخر الدين باشا في قلب أحد شوارعها، إمعانا في مكايدة الإمارات العربية الوفية لعروبتها، لكن تأريخ الشوارع العربية والعالمية، حتما سيذكر أن السودانيين منذ القدم قالوا إنهم أحفاد المك نمر، قاتل إسماعيل باشا العثماني التركي ويفتخرون، وبعد أكثر من 286 عاما من الحكم العثماني للسودان -عام 1821 ،-سيأتي موكب أردوغان ليمر على شارع المك نمر في قلب العاصمة، ليصل إلى قصر الرئاسة السودانية، فهل يفتخر السودانيون بجدهم، ويتعمدون أن تمر قافلة حفيد العثمانيين عبره.

أم هل يفتخر أردوغان بأن موكبه نجح بقوة «دفع» 200 رجل أعمال يرافقونه، في تجاوز شارع «المك نمر» الذي يرونه شخصية سودانية لطالما تسببت في كتابة صفحة قاتمة من تاريخ الأتراك بقتل جدهم، ليفتخر حفيد القتيل عندما يعود إلى وطنه، بأنه وصل للقصر السوداني بطريق أطول مسافة، وأبعد وجعا عن مرارات الماضي”.

اللافت أن كاتب المقال ( و يبدو أنه سوداني بحسب سرده التاريخي المطلع) يهاجم كذلك مريم الصادق المهدي و ووالدها و يكتب : “لذا خرجت على استحياء، حفيدة المهدي الشهيرة مريم الصادق المهدي، التي تشغل بحكم (الوراثة) منصب نائب رئيس حزب الأمة الذي يحتكر رئاسته والدها (بالخلافة)، لتقول إنها كانت تود أن «تحترم أردوغان وترحب به كقائد مسلم مستنير وناجح»، قبل أن تطالبه «بأن يعتذر عن إرث العثمانيين السيئ وما تسبب فيه من أذى، قبل أن يطأ أرض بلادنا»، لأن «التاريخ العثماني مليء بسيئات (خلفها) في أنحاء العالم الإسلامي». وأكدت بصفتها من «أحفاد الذين طردوا العثمانيين من السودان بثورة ترفع رأس كل سوداني» أن الدولة العثمانية (الفاشلة والفاسدة) أهدت العالم الإسلامي إلى دول الاستعمار بأبخس الأثمان”.

و تختتم الصحيفة السعودية تهجمها على الرئيس التركي: “سيذهب أردوغان إلى سواكن المطلة على البحر الأحمر في أقصى شرق السودان، ليتنفس هواء البحر متفقدا مراتع الصبا لأجداده، لكنه حتما سيراها على غير ما تشتهيه نفسه، وقد شوهتها أملاح البحر، فما اقتربت منها أيادي حماية التراث، وما زارتها فرق التنقيب، فغدتبيوت أشباح، كما يراها أهل البحر، سكنها في السابق من أرادوا بناء إمبراطورية عثمانية على أنقاض أجساد أهل الغرب والشرق من أبناء العرب، فغسل الغزاة اليم، وذاب مجدهم، وبقيت الدماء العربية الأصيلة شاهدة على مجد العرب”.