يلدريم سيلتقي الملك سلمان وولي العهد في زيارته للسعودية

أنقرة: أعلن المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء التركية، أنّ رئيس الوزراء بن علي يلدريم، سيلتقي في زيارته المقررة إلى السعودية يوم الاربعاء القادم، العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان.

وذكر البيان أنّ يلدريم، سيبحث مع الجانب السعودي، العلاقات الثنائية بين البلدين، والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وتستمر الزيارة الرسمية لرئيس الوزراء التركي يومي الأربعاء والخميس المقبلين. (الأناضول)