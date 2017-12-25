بوتين يعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الروسي لبحث الملف السوري

موسكو: أعلن الكرملين، الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقد جلسة طارئة مع أعضاء مجلس الأمن الروسي، الاثنين، بحث خلالها الملف السوري.

ونقل موقع قناة (روسيا اليوم) عن دميتري بيسكوف الناطق باسم الكرملين قوله إن “الرئيس بوتين بحث في جلسة طارئة اليوم مع أعضاء مجلس الأمن الروسي مستقبل التسوية في سوريا”.

وأضاف بيسكوف: “تحدث المجتمعون بالتفصيل عن مستقبل التسوية في سوريا في ضوء الجولة الأخيرة من مفاوضات السوريين في أستانا، وتبادلوا وجهات النظر حول التحضير لمؤتمر الحوار الوطني السوري المزمع في سوتشي”.

وحضر الاجتماع كل من سيرغي شويغو وزير الدفاع، وفياتشيسلاف فولودين رئيس مجلس “الدوما”، وفالنتينا ماتفيينكو رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، وألكسندر بورتنيكوف رئيس جهاز الأمن الفيدرالي الروسي وغيرهم من كبار المسؤولين، بحسب بيكسوف. (الأناضول)