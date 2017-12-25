“واشنطن بوست” تهاجم بن سلمان وتصفه بـ”ولي عهد النفاق”
“القدس العربي”:
في ما اعتبر خطوة حاملة لكثير من الأبعاد والدلالات، خصصت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية افتتاحية عددها الصادر ، أمس، لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، و شنت عليه هجوماً حاداً ، حيث اعتبرت أنه ينظر إلى نفسه عكس ما ير ى شعبه، وشككت في الحملة التي يقودها “مبس″ في محاربة الفساد بعد اعتقال عشرات الأمراء ورجال الأعمال البارزين و الوزراء السابقين، فيما يقوم بانفاق أموال طائلة على شراء يخت و قصر و لوحة “المسيح المخلص”. كما انتقدت الصحيفة أوضاع حقوق الإنسان في المملكة.
و كتبت الصحيفة في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان “ولي عهد النفاق” : “يريد ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان إحداث تغيير شامل في المملكة المعروفة بتحفظها وضيق أفقها. ولقد أعلن أن النساء سيسمح لهن بقيادة السيارات، وشن حملة ضد الفساد، وسمح لدور السينما بأن تفتح أبوابها ابتداء من العام القادم، وفرض تقشفاً في الميزانية، وكشف عن طموحات واسعة لتنويع موارد الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط. كل هذا يبدو تجاوباً مع متطلبات جيل من الشباب المتذمر، غير أن ولي العهد حجب رؤيته بما لديه من ولع بالعظمة والأبهة”.
و تضيف: “يقال إنه اشترى قصراً فارهاً بمبلغ يزيد على 300 مليون دولار في فرنسا، بالقرب من قصر فرساي، واشترى يختاً طوله 440 قدماً من تاجر روسي في 2015 بما يقارب 550 مليون دولار. هذه أسعار صادمة بلا شك، إلا أن الحكومة السعودية تقول إن ولي العهد لم يدفع مبلغاً قدره 450.3 مليون دولار ثمناً لأغلى لوحة فنية في التاريخ، وهي رسمة للفنان ليوناردو دافنشي بيعت مؤخراً في مزاد علني”.
و تشدد الصحيفة: “من المؤكد أن الحملة ضد الفساد، والتي نجم عنها إلقاء القبض على 159 من أغنى رجال الأعمال والأمراء ومسؤولي الدولة في المملكة، واعتقالهم في فندق “كارلتون ريتز″ ذي الخمسة نجوم الشهر الماضي، تشتمل على أكثر من مجرد مبرر لانتزاع مزيد من الصلاحيات. فمشكلة الفساد حقيقية، وكذلك نفاد صبر الجيل الجديد أمر حقيقي. لكن لا تنتظر أن يقدم هؤلاء المعتقلون للمحاكمة في أجنحتهم الفندقية الفارهة. ما يفعله ولي العهد بدلاً من ذلك هو محاولة إجبار الأثرياء على التنازل عن عشرات المليارات من الدولارات من ممتلكاتهم لتجنب المحاكمة ومن ثم استعادة حرياتهم. وهذا أسلوب فظ لنظام استبدادي لا يصلح بحال لدولة يحكمها القانون”.
وتتساءل الصحيفة : “لماذا قرر ولي العهد – الذي ينتقد أقرانه وزملاءه المتورطين في إثراء أنفسهم – إنفاق ما يزيد على نصف مليار دولار ثمناً ليخت ضخم وفيلا في فرنسا مقامة على أرض حديقة مصممة بعناية تقدر مساحتها بسبعة وخمسين فداناً؟ ، و تبين “انتهى العمل في إنشاء القصر في عام 2009 بتصميم يعود إلى القرن السابع عشر ولكنه مزود بأحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا – كما ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز″: “نوافير، ومنظومة صوتية، وإضاءة، ونظام تكييف صامت، يمكن التحكم بها جميعاً بواسطة هاتف الآيفون”. و تعلق الصحيفة بتهكم :”جميل. ولكن الرمزية فظيعة، حيث تدل على أن لدى ولي العهد رؤيتين، واحدة لشعبه وأخرى لنفسه”.
و تمضي الصحيفة : “لو كان فعلاً مهتماً بإثبات أن قيادته مستنيرة وعصرية فإن عليه أن يفتح أبوب السجون التي يقبع فيها أناس مبدعون، وخاصة الكتاب الذين ينتقدون النظام والمتشددين من رجال الدين، سجنهم هو وأسلافه ظلماً وعدواناً.
وتشير هنا : “كان مؤخراً قد شن حملة قمع جماعية شملت رجال دين ونشطاء وصحفيين وكتابا من أصحاب التأثير على الرأي العام، بتهم غامضة تدور حول الزعم بأنهم يشكلون خطراً على الأمن القومي. وكان الأولى به ترك هذه الأصوات حرة بل وتشجيعها على المزيد حتى تساهم في بناء المجتمع الذي يدعي أنه ينشده”.
و تختتم “واشنطن بوست” افتتاحيتها موجهة كلامها لابن سلمان: “يتوجب عليه بشكل خاص ترتيب الإفراج المباشر عن المدون رائف بدوي الذي يقضي عقوبة في السجن داخل المملكة لعشرة أعوام لمجرد أنه مارس حقه في التعبير. وكان السيد بدوي قد أغضب المتعصبين حينما كتب أنه يتطلع إلى مجتمع سعودي أكثر حرية حيث قال: “الليبرالية تعني ببساطة أن تعيش وتترك غيرك يعيش”..فتح زنزانة بدوي سيخدم التغيير في السعودية أكثر من شراء يخت و فيلا في فرنسا”.
قد رتعتم في الفساد والافساد يا سلول
فرتع الفاسدون المفسدون ممن هم لكم ذيول
ولو عففتم لعف الفاسدون والمفسدون ممن هم على دينكم في الفساد والافساد !
فكفى ضحكا على انفسكم فوالله ما ظننت تم هناك عاقلا واحدا يصدقكم في دعوى الحرب على الفساد
كلام واقعي للصحيفة موجهة للامير ولكنه ينطبق على اغلب إن لم يكن جميع حكام العرب والمسلمين فللأسف يرون أنفسهم بمستوى فوق الجميع وقد تصل لحد الألوهية والمعاذبالله وهكذا يحلون لأنفسهم بكل ملذات الدنيا وبطون شعوبهم خاوية ،لا يقبلون باي نقد ولا كلمة لا ويرون في بلدانهم الا ملكا خاصا لهم وحدهم وشعوبهم خدم لهم و لا يحق لكائن من كان الاعتراض ولو بكلمة لأنها بمثابة زلزال تهز عروشهم …. وفوق كل هذا يدعون بالتقوى والورع والتدين والمدافع عن ديار المسلمين والسهر على راحتهم وهذا حال قادتنا .. الا أن ينهض شعوبنا ويقف بوجوه كل الطغاة وقفة واحدة ومرة وبشكل قاطع اذهبوا ..كفاكم الظلم والجثوم على صدورنا …. لمحو وصمة الذل وهذا الهوان وللابد ……… وغدا لناظره قريب
هذا حال الحكام العرب عامة بذخ تبذير للأموال وسرقة لقوت شعوبهم والشعوب حائرة في امرها فالسعودية وحدها قدمت لأمريكا ما يقارب من تريليون دولار منذ 2007 ونجد علمائها علماء البلاط يتشدقون بالأحاديث النبوية كالحديث أمرت أن احارب الناس بالسيف حتى يقولوا لا الاه الا الله وهم نسوا أن هذا الحديث يصلح في مرحلة الاتحاد السوفياتي وافلام رامبو في حربه مع الأفغان أو ايناس يريدونهم ان بقولوا لا الاه الا الله ان لم تكن امريكا والغرب هؤلاء الحكام اللذين استولوا علي السلطة في زمن الفهلوة واعتبروها شطارة وما خليفة حفتر الا مثال على من يحكموننا منذ 60سنة ونسي المسكين أن زمن الانقلابات العسكرية بالسلاح قد ولى ويمكنك الأن ان تشعل ثورة بشبكات التواصل الاجتماعي الفيسبوك وغيره وليس انقلابا فقط طبعا ليس لهم الا أنشودة العمالة والخيانة للغرب وأي خائن للغرب من يسلم 1000مليار دولار والأخر يبددها طبعا لا أحد يصدق هرطقاتهم هذه لكن الشعوب حائرة فاذا ثارت وقعت في مشكل من اذناب هؤلاء الحكام واذا سكتت أتهمت بالذل والمهانة طبعا هذه الأنظمة العربية تنال رضى شعوبها من دعاوي علماء البلاط السعوديون ودعاويهم ووجوب طاعة ولي الأمر عالم متعفن حقا ومازاده تعفنا هؤلاء الحكام.
الصحافة الغربية .تكتب الحقيقة . هي نفس الصحافة التي هللت لولي العهد الشاب .وجعلته املا للشرق .وللاسلام (المعتدل ) .انه في عنق القنينة وضعه .اقصد امير الحصار الظالم . العالم اكتشف نفاقه .ونحن اكتشفنا خداعه وخيانته .وللذي يعرف بعلم السياسة .ما يعني وضعية .العنق المقفل .يعني ليس من حل الا ان تكسر الزجاجة .. وفهمكم كفاية ..
محمد بن سلمان ….كل المؤشرات تشير إلى أنه سيكون ٱخر ملوك آل سعود.
هل تجرؤ أي صحيفة سعودية على الرد على هذه الانتقادات لبن سلمان؟ هل يجرؤ الأخير للإيعاز لأحد الصحفيين لانتقاد ترامب مثلا. مستحيل. لأن المرجلة فقط تظهر على الضعفاء. الحريري مثالا.