الأمن اللبناني يوقف المسؤول الشرعي لتنظيم الدولة

بيروت: أوقفت القوى الأمنية اللبنانية في البقاع شرق لبنان المسؤول الشرعي لتنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) السوري أحمد الرحيل من مدينة الطبقة في محافظة الرقة السورية.

وذكرت “الوكالة الوطنية للإعلام” اللبنانية الرسمية الإثنين أن ذلك جاء بعدما دخل الرحيل خلسةً إلى لبنان.

وحسب الوكالة “تمكن جهاز أمن الدولة فرع الهرمل (شرق لبنان) من إلقاء القبض على السوري أحمد الرحيل، من بلدة الطبقة بالرقة، وهو دخل الى لبنان خلسة آتيا من الرقة ومقيم بالبقاع، وقد ألقي القبض عليه فجرا وهو آت إلى الهرمل”.

وأضافت الوكالة أنه بالتحقيق مع الموقوف “إعترف بأنه المسؤول الشرعي لتنظيم داعش، ولا يزال رهن التحقيق”. (د ب أ)