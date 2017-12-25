المحكمة العليا الإيرانية تؤيد حكم الإعدام الصادر بحق عالم إيراني سويدي

طهران: أعلن النائب العام الإيراني عباس جعفري دولت ابادي الاثنين أن المحكمة العليا في إيران قضت بتأييد حكم الإعدام الصادر بحق العالم الإيراني السويدي أحمد رضا جلالي.

وأوضح دولت ابادي أن جلالي اعترف بنقل وثائق شديدة السرية عن البرنامج النووي والدفاعي الإيراني بالإضافة إلى معلومات عن علماء نوويين إيرانيين إلى أجهزة استخبارات أجنبية.

وحسب تقرير لوكالة أنباء (إسنا)، فإن النائب العام الإيراني قال إن جلالي حصل في مقابل ذلك على أموال وكذلك الجنسية السويدية، ولم يفصح دولت ابادي عن موعد تنفيذ الحكم.

يذكر أن جلالي الذي يقيم في السويد ويعمل في إيطاليا وبلجيكا، كان قد ألقي القبض عليه في نيسان/ أبريل 2016، أثناء زيارة لوطنه الأصلي.

وتنتقد منظمة العفو الدولية إجراءات محاكمته وتصفها بأنها في غاية التحيز، وأشارت إلى أن حكم الإدانة يستند إلى اعترافات أدلى بها جلالي مجبرا بسبب التعذيب والتهديد.

وكان جلالي اعترف الأسبوع الماضي في التلفزيون الرسمي بنقل المعلومات عن البرنامج النووي الإيراني إلى الاستخبارات الإسرائيلية.

وتتهم السلطات الإيرانية جلالي أيضا بأن تعاونه مع الموساد ساعد عملاء إسرائيليين في اغتيال اثنين من علماء الذرة الإيرانيين.

يذكر أن مثل هذه الاعترافات في التلفزيون الرسمي الإيراني ليست جديدة، ولما كان تجميع هذه المقابلات يتم بمعرفة الاستخبارات الإيرانية، فإن من غير الممكن التحقق من الإفادات المذكورة في هذه الاعترافات، ويرى مراقبون أن الاعترافات التلفزيونية يمكن أن تكون سببا لاستئناف الحكم.

وتجدر الإشارة إلى أن الأكاديمي جلالي هو طبيب ومحاضر في جامعة كارولينسكا الطبية في العاصمة السويدية ستوكهولم، وكان جلالي قال إنه يُعاقب لرفضه التجسس لحساب إيران أثناء عمله في أوروبا. (د ب أ)