اللجنة الانتخابية الروسية ترفض ترشح المعارض أليكسي نافالني للانتخابات الرئاسية

موسكو: رفضت اللجنة الانتخابية الروسية الاثنين ترشح المعارض أليكسي نافالني للانتخابات الرئاسية المقررة في 18 اذار/ مارس المقبل، وعزت قرارها إلى صدور حكم عليه في قضية يعتبرها نافالني “مفبركة” للحؤول دون مواجهته الرئيس فلاديمير بوتين.

وصوتت اللجنة في اجتماع علني بالاجماع على رفض الملف الذي قدمه نافالني الأحد في ختام يوم نظم فيه انصاره تجمعات في مدن روسية مختلفة.

وبعد ذلك، دعا المعارض الروسي أنصاره إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال نافالني “نعلن اضرابا عن التصويت. سندعو الجميع إلى مقاطعة هذه الانتخابات. لن نعترف بنتائج هذه الانتخابات”. (أ ف ب)