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محكمة إسرائيلية تمدد اعتقال والدة “عهد التميمي” وابنة عمها 4 أيام‎-(صور)

Dec 25, 2017
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عهد التميمي في المحكمة العسكرية

رام اللهمددت محكمة عسكرية إسرائيلية، مساء اليوم الإثنين، اعتقال والدة الطفلة الفلسطينية المعتقلةعهد التميمي، وابنة عمهانور، أربعة أيام،لاستكمال التحقيق معهما“.

وأفاد مراسل الأناضول، بأن قاضي محكمةعوفرالعسكرية، غربي رام الله، وسط الضفة الغربية، قرر أن التطور في التحقيقات والبيانات يتطلب تمديد اعتقال ناريمان التميمي، والدة عهد، وابنة عمها، نور التميمي، أربعة أيام.

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عهد التميمي في المحكمة العسكرية

وكانت النيابة العامة الإسرائيلية قد طلبت تمديد اعتقالناريمانونور” 10 أيام لاستكمال التحقيق معهما، بحسب مراسل الأناضول

وقبل ساعات، مددت ذات المحكمة، اعتقال الطفلة عهد التميمي (16 عاما)، لمدة 4 أيام بناء على طلب النيابة العامة وذلكلاستكمال التحقيقأيضا

وأوضح مراسل الأناضول، أن النيابة عرضت على محكمة عوفر، ملفا حول عائلةالتميميشمل مشاركةعهدفي المظاهرات الأسبوعية في بلدتهاالنبي صالح، واعتدائها على قوات الجيش، حسب ادعائها

وقال ممثل النيابة إنه بحاجة لتمديد اعتقال عائلةالتميميلاستكمال التحقيق معها

وأضافكثرة المخالفات على عهد يشكل خطورة في حال الإفراج عنها“. 

ولفت مراسل الأناضول، أنعهدأحضرت للمحكمة مقيدة الرجلين، ويحيط بها 13 شرطيا وشرطية

وأوضح أنه لم يسمح لوالدها باسم التميمي بالحديث معها

بدورها طلبت سيجال كوك أفيفي، محامية الدفاع من المحكمة الافراج عن موكلتها، وهو ما رفضته المحكمة

والثلاثاء الماضي، اعتقل الجيش الإسرائيلي الطفلة عهد التميمي ووالدتها ناريمان، والأربعاء اعتقل ابنة عمها نور التميمي من منزلهم في بلدة النبي صالح، غربي رام الله

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن اعتقال عهد ونور يأتي بزعمالاعتداءعلى جنود إسرائيليين، وطردهم من أمام منزل العائلة (في النبي صالح) الجمعة قبل الماضية، فيما تم اتهام الأم ناريمان، بالتحريض على هذاالاعتداء“. 

وتحوّلت الطفلة التميمي، عقب ساعات من إعلان اعتقالها، إلىأيقونةللمقاومة الشعبية السلمية في فلسطين.

 

وتشهد معظم المدن الفلسطينية، منذ نحو ثلاثة أسابيع مظاهرات، تطوّرت إلى مواجهات بين شبان فلسطينيين والجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية (بما فيها القدس) وعلى الخط الفاصل بين غزة وإسرائيل، رفضًا للقرار الأمريكي، بالاعتراف بالقدس المحتلة عاصمةً لإسرائيل.(الأناضول ).

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