  مفاجأة .. رونالدو يرفض انتقال صلاح لريال مدريد!

لندن-”القدس العربي”:

أفادت تقارير إسبانية أن أفضل لاعب في العالم آخر عامين كريستيانو رونالدو، لديه تحفظات على الصفقات التي يُخطط لها رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز في فترة الانتقالات الشتوية المُنتظرة، وفي مقدمتهم الساحر المصري محمد صلاح، المُرشح بقوة لارتداء قميص النادي الملكي خلفًا لكثير الإصابات غاريث بيل.

وتُرجح العديد من الصحف البريطانية انتقال صاحب الـ25 عامًا لريال مدريد أو برشلونة عاجلاً أو آجلاً، بعد توهجه مع ليفربول بصورة فاقت كل التوقعات، جعلته الآن على صدارة هدافي البريميرليغ بالتساوي مع هداف آخر موسمين هاري كين، لكل منهما 15 هدفًا في 19 جولة، غير أنه يُعتبر هداف كتيبة يورغن كلوب الأول بـ21 هدفًا في 27 مباراة في مختلف المسابقات، وهو المعدل التهديفي الذي لم يَصل إليه أي لاعب مر على “أنفيلد روود” منذ أن فعلها الأسطورة جورج آلان أواخر القرن قبل الماضي (سجل 20 هدفًا في 19 مباراة عام 1895).

إلا أن صحيفة “دون بالون” الإسبانية، ادعت أن هداف ريال مدريد والمنتخب البرتغالي التاريخي أخبر زيدان برغبته في ضم ابن جلدته غونزالو غيديس المُحترف في صفوف فالنسيا الإسباني، لاعتقاده بأن الأخير هو البديل المثالي لملك الإصابات بعد رحيله، وليس الفرعون أو الأرجنتيني باولو ديبالا المُرشح هو الآخر للذهاب إلى “كامب نو” أو “سانتياغو بيرنابيو”.

وأشارت نفس الصحيفة، إلى أن رونالدو يُحاول إقناع زيزو بصرف النظر عن فكرة التعاقد مع صلاح أو ديبالا، وذلك من باب حرصه الزائد على خزينة النادي، حيث ستضطر الإدارة لإنفاق ملايين طائلة لإقناع ليفربول أو يوفنتوس بفكرة التخلي عن بديل بيل، في المقابل لن ينفق بيريز نفس المبلغ في حالة ضم صاحب الـ21 عامًا.