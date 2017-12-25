صلاح لجماهير ليفربول: سنفوز ببطولة في نهاية الموسم

لندن-”القدس العربي”:

بعث المهاجم المصري محمد صلاح رسالة لجماهير ليفربول، مفادها باختصار أنه سيواصل القتال والعمل الجاد لنهاية الموسم، على أمل أن يُساهم في خروج الفريق ولو ببطولة واحدة في نهاية الموسم، تعويضًا على خيبة أمل الابتعاد عن المنافسة على لقب الدوري الإنكليزي الممتاز الغائب عن خزائن “أنفيلد روود” منذ أكثر من ربع قرن.

وقال هداف البريميرليغ بالتساوي مع سفاح توتنهام هاري كين في مقابلة مع شبكة سكاي سبورتس “هل توقعت نجاحي هذه المرة؟ نعم توقعت ذلك لأنني أؤمن بمقولة أنه لا شيء يأتي بالحظ. كل ما عليك فعله أن تعمل بجد وتتوقع المزيد وفي النهاية ستحصل على ما تستحقه”.

أما عن طموحه وأهدافه مع حُمر الميرسيسايد في النصف الثاني من الموسم، فقال “أقول دائمًا أنني أريد الفوز بالألقاب هنا، لقد أتيت إلى ليفربول كي أحقق أشياء كثيرة للجماهير، وأود حقًا أن أفوز بشيء ما، ونحن نعمل بشكل جاد في كل يوم لتحقيق هدفنا، وأنا متأكد من أننا سنفوز ببطولة في نهاية الموسم”.

على صعيد آخر، سُئل عن هدفه المُفضل في أهدافه الـ 26 التي سجلها مع ليفربول في النصف الأول من الموسم، فأجاب “هدفي في ساوثهامبتون كان جيدًا وأحببت هدفي في إيفرتون، كذلك هدفي في واتفورد كان خاصًا، أردت التسجيل في مباراتي الأولى في البريميرليغ وقد كان، لكن هدفي إيفرتون فعلت فيه كل شيء، استخدمت القوة والمهارة لوضع الكرة في الشباك، لذا اعتبره هدفي الأول حتى الآن”.