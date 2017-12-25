لافروف: روسيا لا تخطط لنقل قواتها على أساس دائم من قاعدة حميميم السورية إلى مصر

موسكو : أوضح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن بلاده لا تعتزم نقل قواتها من قاعدة حميميم العسكرية في سوريا إلى مصر.



وقال لافروف في حوار مع قناة “آر تي“، اليوم الاثنين: لا نخطط لأي نقل لقواتنا على أساس دائم إلى الأراضي المصرية من حميميم“.

وأشار لافروف إلى أن التعاون العسكري الدولي لمواجهة الإرهاب في المنطقة، بما في ذلك مصر يحتل مكانا مهما.

وأضاف وزير الخارجية الروسي:”إننا نؤيد بشكل قاطع الموقف الحازم للقيادة المصرية في حربها ضد الإرهاب“.

وتابع لافروف إن التعاون العسكري والفني بين مصر وروسيا يأتي في شكل إمدادات المعدات والأسلحة اللازمة لعملية مكافحة الإرهاب، مؤكدا على وجود علاقات عسكرية وثيقة بين البلدين.

وأوضح لافروف أن مصر وروسيا تتعاونان بشكل مكثف ومنذ وقت طويل، وأن الشراكة الاستراتيجية بينهما تطورت بشكل كبير وأيضا بالنسبة للعلاقات التجارية والاستثمار المشترك، مثل مشروع بناء المحطة النووية الكهربائية وأيضا المنطقة الصناعية الروسية في مصر.

ولفت الوزير الروسي إلى أن مصر وروسيا تجريان تدريبات مشتركة لتبادل الخبرات في مكافحة الإرهاب، بما فيها الخبرات التي اكتسبتها روسيا من الحرب ضد الإرهاب في سوريا.

وذكر وزير الخارجية الروسي الاتفاق الثنائي الذي “وقع أخيرا” بشأن الاستخدام المتبادل للأجواء والمطارات العسكرية، كمثال للشراكة الناجحة بين البلدين.

وأشار لافروف إلى أن هذه الاتفاقية على الرغم من طابعها التقني إلى أنها تعكس الشراكة بين الجانبين.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زار مصر يوم الاثنين الماضي وتم خلال الزيارة التوقيع على مشروع المحطة النووية بالضبعة وتزويد مصر بالوقود النووى.(د ب ا).