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53 شخصية كويتية تطلق “نداء” ثانيا لحل الأزمة الخليجية

Dec 25, 2017
آمير الكويت
آمير الكويت

الكويت: أطلقت شخصيات كويتية، للمرة الثانية،نداءلقادة دول الخليج ؛ لحل الأزمة، ورأب الصدع بين أطرافها، عبر تفعيل المبادرة التصالحية لأمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

جاء ذلك في بيان صدر، اليوم الاثنين، وحمل توقيع 53 شخصية دبلوماسية وأكاديمية وسياسية وإعلامية في الكويت، بينهم عبدالله بشارة، أوّل أمين عام لمجلس التعاون الخليجي، وسامي النصف وزير الإعلام الكويتي الأسبق، ورجل الأعمال فهد المعجل

وحذر الموقّعون على البيان، الذي حمل اسمنداء حول أزمة الخليج وتداعياتها، من أنّاستمرار الأزمة سيحوّلها إلى معضلة غير قابلة للحل“. 

واعتبروا أن تواصل الأزمةسيفجّر نزيفا لن يتوقف من جهة، ويذكي من فرص التوظيف السلبي لها من قبل قوى إقليمية ودولية تأمل في زيادة التوتر بين دول المنطقة، من جهة أخرى“. 

كما أعربوا عن مخاوفهم من تداعيات الأزمة علىكيان مجلس التعاون ومكوناته ومصالح شعوبه، خاصة في ظل الظروف الإقليمية والدولية الخطيرة المحيطة بِنَا“. 

وناشدوازعماء وحكومات الدول المتخاصمة تجنيب المنطقة، بحكمتهم، مخاطر إطالة الأزمة الراهنة، والتصعيدات القائمة في محيطها“. 

ودعوا إلىتفعيل المبادرة التصالحية لأمير الكويت لجبر الفرقة ووقف النزيف“. 

ودعواجميع المهتمين والمراقبين في دول الخليج، إلى توخّي الحذر من النفخ بنار الفرقة، وتأجيج المشاعر وإثارة الأحقاد، عوضا عن ترجيح الحكمة والتروّي، والسعي نحو التهدئة“. 

وقال الموقعون في البيان، إنهكلما أسرعنا بمحاصرتها (الأزمة) وتذويب آثارها السلبية، استطعنا تحصين مصالح شعبنا الخليجي الواحد “. 

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، أطلقت المجموعة ذاتها نداء مماثلا لحل الأزمة الخليجية.

وتعصف بالخليج أزمة بدأت في 5 يونيو/ حزيران الماضي، إثر قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر؛ بدعوىدعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة بشدة. (الأناضول).

 

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